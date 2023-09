Předmětem reorganizace je rozdělení školství a kultury do dvou úseků. Kulturu povede místostarosta Petr Kowanda (Ano 2011) a školství přešlo pod Radku Bališovou Zamlarovou, tajemnici města. Podle slov Zuzany Syrové nikdo ze stávajících zaměstnanců odboru školství a kultury nechápal, že se mění struktura něčeho, co dosud fungovalo. "Na konci července mi byla oznámena reorganizační změna týkající se mého odboru, který má být od října zrušen, a s ním i má pozice jeho vedoucí. Byla mi nabídnuta pozice referentky kultury, která by spadala pod přímé vedení pana místostarosty pro kulturu Petra Kowandy," upřesnila vedoucí.

Úřednice čekala objasnění, co konkrétně by její nová pracovní pozice obnášela. "Jelikož mi nebyla ze strany vedení města žádná nová koncepce představena, nebyla mi naznačena žádná závažná výtka směrem k mé práci, nebyla zmíněna ani jakákoli byť jen sebemenší představa, jak by tedy nový úsek měl fungovat jinak, tuto pozici jsem odmítla," odůvodnila svůj odchod z mělnické radnice. Podotkla, že atmosféra na úřadu je napjatá.

"Atmosféra tady není již nějakou dobu vůbec příjemná, je vidět, že lidé do práce nechodí rádi, bojí se cokoli říct, jelikož už jsou i trochu paranoidní, co na ně kdo může říci, nedůvěřují si," popsala dále situaci Syrová s tím, že nikdo neví, s jakou další organizační změnou vedení města ještě přijde. "Mně ani kolegům z řad vedoucích pracovníků, se kterými jsem v kontaktu, nebyla představena žádná vize, co se má změnit nebo kam se má všemi těmi změnami dojít. Argumentovat tím, že v případě mého odboru dojde nově k urychlení procesů není vůbec na místě, jelikož pan místostarosta mohl klidně zadávat úkoly mně i mé podřízené, referentce kultury a sportu, již nyní," upozornila.

Krok ze strany vedení města bere jako jasné vyslovení nedůvěry k její práci i osobě. "Na jedné straně je práce vašeho odboru veřejně chválena - sportovní dotace, organizace akcí - a na druhou stranu vám vedení bere kompetence tuto pozici nadále takto vykonávat," dodala.

Vedení města: změny povedou k úsporám

Celkové změny zvedly ze židle i opoziční zastupitele, kteří se na veřejném zasedání v pondělí 11. září obuli do vedení města. Konkrétně je zajímalo, jak je možné, že místostarosta Petr Kowanda povede úsek bez vysokoškolského vzdělání. "Rádi bychom věděli důvody. Chceme znát vizi místostarosty. Nahrazuje totiž vysokoškolsky vzdělaného člověka," tázal se opoziční zastupitel Miloš Bohoněk (Máme rádi Mělník) s tím, že nová organizační struktura působí jako personální čistka.

Změny mají podle koalice vést k úsporám v rozpočtu. "Za rok, co vedu odbor školství a kultury, zvládnu oddělení plně vést. Změnu beru jako velkou odpovědnost. Chci ukázat, že úsek lze vést i efektivněji," hájil se místostarosta Petr Kowanda (ANO 2011). Obecně shrnul atmosféru na úřadě jako pozitivní. Vysokou školu jako místostarosta prý nepotřebuje, avšak vzdáleně studuje, aby si doplnil vzdělání.

Oddělení školství, které bude od 1. října spadat pod tajemnici města Radku Bališovou Zamlarovou, by mělo fungovat samostatně. "Zaměstnanci sice odcházejí, ale dost jich také přichází. Je vyloučeno, že by se oddělení školství dosavadně přesunulo do Kralup či Neratovic," zmínila na zasedání zastupitelů tajemnice, s tím, že oddělení bude fungovat standardně.

Odchází i někdejší starosta Mikeš

Reorganizační změny se nedotkly jen školství a kultury. Také bývalý mělnický starosta Ctirad Mikeš (Mé Město) přijde o pozici šéfa oddělení životního prostředí. Jeho místo zanikne. „Někdo rozhodl, že tam bývalý starosta nemá být. Rozhodnutí respektuji. Co mi jako zaměstnanci zbývá," řekl Deníku Mikeš, který se o svém možném odchodu z městského úřadu dozvěděl v druhé polovině srpna.

