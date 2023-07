"Museli jsme dost narychlo zjišťovat, kdo by se mohl dostat do potenciálních problémů s placením nájmu. Pokud totiž uprchlík nespadá do jedné ze zranitelných skupin, musí si ubytování již platit sám nebo si najít nějaké jiné. To je samozřejmě problém hlavně pro starší osamocené dámy," upřesnila Peláková.

Ještě před prázdninami proběhla velká schůze vedení města s uprchlíky přímo v kempu. "Zjistili jsme, že máme devatenáct lidí, kteří nespadají do žádné rizikové skupiny a musí si platit ubytování. Z devatenácti jsme vytipovali čtyři dámy, které na bydlení nemají a s nimi se teď intenzivně pracuje. Dvě z nich už zaměstnání mají. Pro zbylé stále hledáme," sdělila koordinátorka centra s tím, že situaci město sleduje.

V mělnickém autokempu žije sedmdesát uprchlíků. Přejí si jediné: vrátit se domů

Na Mělníku a okolí by mělo být dohromady vedeno okolo 900 válečných uprchlíků. Zatím se nestalo, že by některý z nich kontaktoval město kvůli problému placení bydlení. "Můžu potvrdit, že nás zatím nekontaktoval nikdo, kdo by mohl mít problém, že skončí na ulici," konstatovala Kristina Peláková.

V rámci Integračního a informačního centra pro ukrajinské uprchlíky při Městského úřadu Mělník pracují se všemi žadateli o pomoc, kteří se na ně obrátí. V terénu se již od počátku ruské agrese na Ukrajině pohybují tři tlumočníci a komunitní pracovnice.

Veřejné sbírky na pomoc

Město nepomohlo jen uprchlíkům žijící na Mělníku, ale také lidem, konkrétně dětem, žijícím přímo ve válečné zóně. Veřejnou sbírku vyhlásili Lubomír Brož z Mělníka, který několikrát navštívili válečnou zónu, a Farní sbor Evangelické církve v Mělníku za podpory městského úřadu. A vybralo se přes sto tisíc korun.

„Situace na Ukrajině je strašná, sedm a půl milionu lidí na humanitární pomoci. Naše sbírka přispěje alespoň na ty nejzákladnější potřeby, jimiž jsou kupříkladu potravinové balíčky, nebo na školní potřeby pro dálkovou výuku," uvedl Lubomír Brož, který se na frontu následně vydal a osobně předal balíčky potřebným.