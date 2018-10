Autorka prolézá kvůli autentičnosti prostředí v románech elektrárnu i jeskyně

Mělník - V mělnické knihovně se v rámci Týdne knihoven uskutečnilo ve středu 3. října autorské čtení spisovatelky Barbory Walterové Benešové. Po románu Divka, která nesměla mít sny a knize Dívka, která ztratila budoucnost vyšla autorce nová kniha tentokrát pro příznivce vědecko-fantastické literatury s názvem Došel nám čas.

Postapokalyptický román je sondou do života prostých lidí, kteří jsou nuceni po světovém blackoutu se starat sami o sebe a zajistit si obživu způsobem téměř na úrovni pravěku. Sama autorka se trochu na tuto situaci připravuje a založila před třemi lety s manželem farmu, která hraje v posledním románu nemalou roli. Právě farma je určitou nadějí na přežití lidstva při konci světa.

Román Došel nám čas začala spisovatelka psát před třemi lety a tenkrát si nechtěla připustit, že by se něco takového mělo stát v její domovině. Bylo to pro ni nepředstavitelné a hodně vzdálené a z toho důvodu příběh není zasazen do českého prostředí. „Dnes už mi to tak neskutečné nepřipadá,“ podotkla autorka. „Teprve před nedávnem jsem se ale dozvěděla, když jsem jednala s členem krizového štábu, že situace, kterou popisuji v románu, by se v našich podmínkách nestala. Muselo by se jednat o celosvětový blackout. Tady by nedostatek elektrické energie nenastal, přívod energie by byl zajištěn z Kišiněva, kde je spoustu záložních elektráren. Ale stejně se na to doma připravuji. Mám zásobu křesadel apod.“

Po přečtení kapitoly z románu Došel nám čas následovala v knihovně beseda se čtenáři, při které padaly otázky na tělo, na které odpovídala regionální autorka s chutí a sympatií sobě vlastní. Prozradila, že kvůli autentičnosti prostředí v románech navštěvuje a slézá elektrárnu, děti bere na výlet do Koněpruských jeskyň, aby si ověřila některé skutečnosti, které budou hrát roli v jejich dvou dalších románech. Romány budou opět katastrofické a tentokrát se odehrají v Čechách.

Román Došel nám čas je katastrofický, ukazuje lidstvo z té horší stránky, kdy každý myslí hlavně sám na sebe, nicméně závěr skýtá určitou naději.

Marta Dušková