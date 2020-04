Někteří i plánují, že se studenty vyjedou na silnice až o něco později. V případě autoškol v Mělníku si ale mohou řidiči oddechnout: vyjet se chystají všechny oslovené autoškoly, třebaže jejich představitelé uvádějí, že start bude pozvolnější.

Autoškoly hlásí, že jsou na současnou situaci připravené, jak to je v jejich možnostech; mají dezinfekce, roušky, i rukavice. Chystají se po každém klientovi dezinfikovat interiér vozu a každého čeká podpis četného prohlášení, že nemají zdravotní potíže, které odpovídají virovému infekčnímu onemocnění.

Přesto ale na provozovatele autoškol čeká řada problémů k vyřešení. Třeba Zdeněk Hýbl řeší problematiku komunikace s žákem při výcviku na motorce. Za normálních okolností helmy s interkomem půjčuje. Interkomy jsou v helmách zabudované napevno a při výcviku na motorce zajišťují plynulou komunikaci mezi žákem a učitelem. Obává se, že nebude schopen zajistit jejich důkladnou dezinfekci. „Klienti budou muset mít asi svoje helmy a svoje sluchátka s mikrofonem. Musím vyrobit adaptér, prostě nějak to vymyslím,“ poznamenal.

Život se ale pro autoškoly vrací do normálních kolejí. To zaznamenal třeba Jiří Tauchman. „Pomalu nás začínají kontaktovat klienti. S otevřením autoškoly skočíme rovnou do motorkářské sezony. Motorkáři se už nemohou dočkat, těmi také začneme,“ uvedl. Do aut se ale vrátí ti, kterým opatření proti šíření koronaviru kurz přerušily. Nákazy se Jiří Tauchman neobává. Dezinfekci a rukavice má již nakoupené a s omezením počtu pěti osob a rozestupy, na učebně problém nevidí. „Město Mělník má cvičiště, kde provádíme výuku motorkářů do 1.května zavřené, takže tato výuka bude muset zatím probíhat mimo. To je asi jediný problém, který mi nyní leží v hlavě,“ dodává Tauchman.

Zdeňka Hýbla z Kralup nad Vltavou netrápí prostor pro studenty, tak jako prostor určený pro školení řidičů. Přemýšlí proto o pronájmu většího prostoru. „Přemýšlím o pronájmu prostor v restauraci. Ty jsou nyní zavřené, tudíž i volné. Tam by se školení řidičů při dodržení dostatečných odstupů vešlo, ale nevím, zda-li je to v rámci metodiky a hygienických opatření možné,“ popsal současnou situaci Zdeněk Hýbl.

Jana Satýnková, která vlastní se svojí dcerou autoškolu v Neratovicích, je na otevření připravená. „Učebnu máme pro dvacet žáků, takže pět se tam dobře rozptýlí. Interiér vozu budeme dezinfikovat po každém klientovi, ochráníme tak žáky i sebe,“ uvedla Jana Satýnková. Než se tedy funkce autoškol vrátí k normálu, bude ještě nějaký čas trvat. A nikdo netuší, jak dlouho.