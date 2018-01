Bakovský potok se dočká mostu

Velvary - Auta budou muset jezdit zhruba půl roku objížďkou přes okolní obce. Nejspíš budou bloudit.

Současná podoba mostu přes Bakovský potok ve Velvarech. Nový most začnou stavět zjara 2018.Foto: Deník / Husárová Kateřina

Od pondělka 5. února zkomplikuje dopravní situaci i pěším uzávěra starého velvarského mostu. Po provizorním přemostění Bakovského potoka se přitom jezdí již tři roky. Město tak bude zhruba na půl roku rozděleno na dvě poloviny. Pěší se budou muset spokojit s lávkou u zdejší školky a řidičům nezbyde nic jiného, než po tuto dobu využívat objížďky přes obce Chržín nebo Nabdín.

Objízdné trasy také zatíží okolní obce. Místní radnice připouští, že i přes navržené dopravní značení, mohou řidiči bloudit a vyzývá veřejnost, aby při jakýchkoli nejasnostech kontaktovala městský úřad. Zprovozněním nového mostu se však do samého centra města vrátí těžká doprava, které obyvatelé už odvykli.

I když stávající most nebyl uznán historicky hodnotnou nemovitostí, mohl by se již brzy stát zajímavou součástí městské památkové zóny.

K tomu má podle slov starosty Radima Woláka mimo jiné přispět osazení originálního zábradlí na mostní konstrukci a zbrusu nové chodníky. Stavba, jež realizuje Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, přijde na 17 milionů korun a ujme se jí slovenská společnost Doprastav. Během stavby se očekává zvýšený provoz i v přilehlých částech Velvar a proto radnice žádá o co největší ohleduplnost.



„Společně se stavebním dozorem budeme dbát v rámci našich možností na zdárný průběh stavby, aby výsledek byl co nejlepší. Předem děkujeme za součinnost vlastníkům přilehlých nemovitostí,“ slibuje starosta Wolák.



Během uzávěry se město chystá na rekonstrukci střechy a omítky městského domu č. p. 9., kterou by tak mohlo provést bez dalších následných dopravních omezení.

Velvarská radnice doufá, že nově vzniklý most významně sníží bezpečnostní dopravní a povodňová rizika. Pěší i řidiči se budou muset pár měsíců obrnit trpělivostí, ale věřme, že výsledek stavbařů bude stát za to.