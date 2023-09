Radní Jindřich Špergl (nez. za TOP 09), který má dopravu ve své kompetenci, v minulosti opakovaně prohlásil, že svůj slib dodrží. „V současné době máme připraveny dva návrhy řešení, které je třeba konzultovat s policií po stránce dopravní a s památkovou péčí po stránce realizace v městské památkové zóně," připomněl Špergl.

Zánik Červeného mlýna. Domov důchodců má před sebou posledních pár let

Jedna z variant - ta jednodušší – by mohla být realizována téměř hned. Plastové balisety by tak nahradily žulové ostrůvky, k tomuto řešení se ale radní pro dopravu příliš nepřiklání.

„Zohlednilo by to pouze estetický ráz problému, nikoli ten dopravní. Chápu, že veřejnost očekává rychlé kroky, ale v případě pětiramenné křižovatky v centru města raději volíme řešení pomalejší, ale jistější," připomněl Špergl druhou variantu, kterou je kruhový objezd.

Zmatená křižovatka v historickém centru

Studie kruhového objezdu už je připravena, nyní bude záležet na názoru památkářů. „Jde především o bezpečnost. Kruhový objezd by znamenal stavební úpravy, například zúžení chodníku u budovy soudu, ale zmizela by ta hromada dopravních značení. Uznejme všichni, že kdo křižovatku nezná, může být pěkně zmaten. Kruhový objezd by cestu řidičům o hodně usnadnil," vysvětlil Špergl, proč se přiklání právě k rondelu.

Dopravní situaci na místě by podle radního pro dopravu kruhák nejen zpřehlednil, ale umožnil by i navazující dopravní řešení, které by pomohlo odvést automobilovou dopravu od obou škol v ulici Jaroslava Seiferta s možností zřízení plnohodnotného parkoviště K+R pro tyto školy.

Do školy pěšky. Kralupská ulice Generála Klapálka bude dlouhé měsíce neprůjezdná

„Pokud by se podařilo do všech těchto změn zakomponovat i navrhovanou stavebně technickou úpravu Fibichovy ulice, vzniklo by podle mého přesvědčení funkční dopravní řešení pro danou lokalitu včetně zvýšení bezpečnosti provozu v dané ulici a u obou zmíněných škol," dodal.

Verdikt památkářů má být znám do konce roku 2023. V případě, že by kruhový objezd nepovolili, nahradily by balisety žulové ostrůvky. Jedno je ale jisté, ať už se uskuteční kterákoli varianta, lidmi nenáviděné schweigstillky zmizí. Podle odhadu nejpozději koncem příštího roku.