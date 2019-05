Parkoviště závodních strojů bude situováno na náměstí Míru, v ulici Husova a v ulici Palackého.

Z důvodu tréninkových jízd i vlastního závodu pak budou pro běžný silniční provoz uzavřeny komunikace v ulicích Nová, Tyršova, Legionářů, Plavební, Rybáře, most J. Straky, K Mostu, J. Seiferta, Náměstí Karla IV, Palackého, Husova. „Tyto ulice budou uzavřeny ode dneška od 12 hodin do neděle do 18 hodin. Prosíme tímto o přeparkování vozidel a odstranění nepotřebných věcí z blízkého okolí tratě,“ řekl ředitel závodu Petr Chaloupka.

Náhradní parkování pro rezidenty bude vyhrazeno na parkovišti Na svini, kde bude možné auto zaparkovat po dobu uzavření komunikací. „Občané mohou využít také parkovacích míst v okolních ulicích, které jsou vně uzavřené části města,“ dodal.

Příjezd závodníků proběhne dnes ve 12 hodin, kdy se otevře servisní parkoviště a dojde k přípravě trati. V sobotu v 8 hodin se trať uzavře. Přechod bude možný po lávkách v ulicích Fügnerova a Kněžny Emmy na vyhrazených místech do 22 hodin, kdy sobotní část závodu končí. To samé platí pro neděli s tím rozdílem, že závody skončí v 18 hodin.