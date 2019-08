První benefice s názvem Pomáhej: Mělník hraje pro Bédu, kterou uspořádal Nadační fond Revenium společně s partnery a přáteli na mělnickém náměstí Míru, vynesla bezmála 228 tisíc korun.

Mělnický občan Bedřich Marjánko, který navzdory svému postižení podporuje kulturní život ve městě již od 80. let minulého století, tak mohl přesednout z mechanického do elektrického vozíku. V rámci nelehkého údělu, kdy byl odkázán na pomoc několika přátel, bez nichž se jen těžko dostával mimo domov, tak tento nový elektrický vozík zásadním způsobem zlepší kvalitu jeho života. „Romain Rolland napsal knihu Dobrý člověk ještě žije. V mém krásném rodném městě jich žije spousta. I přes děsné počasí zaplnili náměstí a nebýt jeho vydláždění, tak by to byl takový malinkatý mělnický Woodstock. A tak si dovoluji citovat název písničky Karla Kryla, jehož písně zazněly i na této akci – Děkuji,“ řekl Bedřich Marjanko.