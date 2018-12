Mělník - Jako každoročně i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti z mnoha zemí Betlémské světýlko.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky bude vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo převezme a doveze do všech koutů země. Štafetou se plamínek Betlémského světla rozšiřuje do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do Evangelických i katolických kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Podle mělnické skautské vedoucí Ivany Siranové Betlémské světýlko převezmou zástupci mělnických oddílů skautů a skautek již po patnáctý rok. „Světlo přijede už v neděli 16.12. na vlakové nádraží v Mělníku přesně v 10:14 hodin. Následně bude předáno do chrámu sv. Petra a Pavla, na městský úřad v Mělníku a na obecní úřad ve Klích,“ vysvětluje vedoucí, která je spíše známá pod přezdívkou Veveřice.

Do svých domácností si může široká veřejnost světýlko vyzvednout v sobotu 22. prosince na náměstí Míru od 10 do 14 hodin na vánočních trzích a potom ještě na Štědrý den u hřbitova na Pražské od 10 do 12 hodin. „Současně budou skauti prodávat své výrobky a výtvory a za získané peníze nakoupí dobroty do psího útulku,“ dodává Veveřice Ivana Siranová.