/FOTO, VIDEO/ Jako každý rok i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky byl vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo rozšíří do všech koutů země.

Vodní skauti z Neratovic rozdávají Betlémské světlo každý rok. | Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Štafetou se plamínek Betlémského světla dostane do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Letos převzali Betlémské světýlko zástupci mělnických oddílů skautů a skautek na vlakovém nádraží v Mělníku v sobotu dopoledne. Následně bylo předáno na faru v Mělníku, do kapličky v obci Kly a na farmu Jahodárny ve Vraňanech.

"Do svých domácností si lidé mohou světýlko vyzvednout v neděli 24. prosince u hřbitova na ulici Pražská od 10 do 12 hodin," pozvala všechny Ivana Siranová, vedoucí skautů na Mělníku.

Také v Neratovicích bude hned několik míst, odkud si zájemci mohou odnést plamínek. Možnost bude například ve skautské klubovně na dopravním hřišti. Na Štědrý den zde budou skauti s Betlémským světlem od 10 do 13 hodin. Chybět nebude čaj, svařák či dětský punč.

Již tradičně si bude možné přijít pro Betlémské světlo na náměstí Republiky v sobotu 23. prosince od 16. do 18. hodiny, kde budou na zájemce čekat skauti z Přístavu Neratovice.

Betlémské světlo a společné zpívání v kostele sv. Ondřeje se uskuteční v Nelahozevsi na Štědrý den od 11 hodin. Příchozí se mohou těšit i na vánoční punč.

Tradiční rozdávání Betlémského světla se na Štědrý den uskuteční od 13 do 14 hodin také v Infocentru v Kostelci nad Labem, kde bude akce spojena s výstavu betlémů.

Další místa na Mělnicku, odkud si lidé mohou do svých domovů odnést Betlémské světlo, najdete na webových stránkách Betlémské světlo.

