Bez reflexních prvků hrozí chodcům až dva tisíce pokuty

Mělnicko - Reflexní prvky na oblečení mohou zachránit život. S nástupem podzimu se dny krátí a noci prodlužují, přichází „dušičkové počasí“ a to je právě doba, kdy dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod s účastí chodců a cyklistů. Není to tím, že jich je na silnicích více, ale tím, že za snížené viditelnosti nejsou v silničním provozu dostatečně vidět. Ranní nebo odpolední šero, podporované mlhou nebo deštěm je pro mnoho řidičů noční můrou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Právě chodci a cyklisté jsou velmi lehce zranitelní a jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. „Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě,“ potvrzuje mluvčí.

Už od února roku 2016 vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky. „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ tvrdí Johnová.

Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. „Modré oblečení je vidět zhruba na 18 metrů, červené na 24 metrů, žluté na 37 metrů a bílé na 55 metrů. Nejlepší je ale pochopitelně reflexní oblečení, které řidič může zaregistrovat až na 200 metrů,“ vysvětluje Johnová.

Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.