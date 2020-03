„V tuto chvíli jde o pobytovou službu nikoli ambulantní, abychom ochránili zdraví klientů,“ uvedla Barbora Walterová Benešová, tisková mluvčí mělnické radnice. V současné době je ale v noclehárně plno, aby se nemoc nemohla případně více šířit. Kapacita noclehárny je osm lůžek pro může, čtyři pro ženy.

V některých městech a obcích v republice rostou jako houby po dešti takzvané „rouškovníky“, tedy improvizované stojany, ze kterých si lidé mohou brát ústenky a roušky ušité dobrovolníky. Na Mělnicku se o této formě pomoci například pro osoby bez přístřeší uvažuje. „Dosud jsme jeli po té linii, kdy jsme zajišťovali roušky pracovníkům integrovaného záchranného systému. Ale nebudeme čekat a zjistíme, jak jsou na tom třeba v azylovém domě,“ uvedla Ivana Dvořáková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník. Pokud by se v takovém případě objevil zájem ze strany lidí bez domova o roušku, mohli by ji dostat; zatím se to ale nedělo.

S rozdáváním roušek je ale základní problém v tom smyslu, že nejsou. Organizace se snaží vlastními silami zajistit dostatek roušek alespoň pro své zaměstnance. „Kontaktovali jsme se se švadlenami, aby nám nějaké roušky ušily. Kdyby přišel někdo z bezdomovců, tak není problém, ale zatím nikdo nepřišel,“ uvedla Miloslava Machovcová, ředitelka Charity Neratovice. Rozhodně by takového člověka nikdo neodehnal, zájem ale zatím z jejich strany nebyl.

Myšlenku „rouškovníku“ zná, podle jejích slov je ale několik praktických problémů: třeba to, že by někdo musel hlídat, jestli nezačne pršet, jak je bezpečně umístit na improvizovaný stojan, aby nespadly na zem a podobně. „Spolupracujeme s domovem důchodců i městem, kdyby byla možnost, tak je dáme. Ale roušky jsou nedostatkové zboží, máme pro svoje zaměstnance, kteří je musejí nějakým způsobem střídat,“ upozornila. Nošení roušky má svá pravidla; nemůžete tu samou nosit dlouhodobě.

Jak uvedla Ivana Dvořáková, občas se někdo ozve a projeví o roušku zájem. Rozhodně se ale nejedná o hromadný zájem. Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník v poslední době vybavil právě záchranáře, kteří potřebovali roušky i pro své pacienty.