Když na začátku března neratovická radnice vyhlásila, že měsíc nebude odvážet odpad, který lidé místo do kontejneru nebo sběrného dvora odhodí u popelnic, čekala, jak místní zareagují.

V březnu 2021 při akci Neratovice nejsou smetiště bylo odpadu z černých skládek u kontejnerů posbíráno celkem 3,27 tuny. | Foto: MěÚ Neratovice/Karel Němec

A jak se zdá, šli obyvatelé do sebe. „V březnu při předem avizované akci Neratovice nejsou smetiště bylo odpadu z černých skládek u kontejnerů posbíráno celkem 3,27 tun,“ uvedl Karel Němec z neratovického odboru správy majetku. To je znatelně méně než v jiných měsících. Pro srovnání: během ledna se svezlo celkem 29,05 tun tohoto odpadu a v únoru to bylo celkem 16,84 tun odpadů z černých skládek.