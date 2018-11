Blackout nehrozí, výpadky elektřiny ano

Mělník – Tma, zima, panika, kolaps dopravy, zavřené banky i obchody… To všechno provází blackout, rozsáhlý a dlouhodobý výpadek elektrické energie. V posledních letech je to velmi diskutované téma i v odborných kruzích.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Dispečeři ČEPS už několik let řeší napjaté situace způsobené nadměrnými toky elektřiny z oblasti severního Německa přes české území a dále na jih Evropy. Tyto toky elektřiny přesahují hodnoty, za kterých přenosová soustava bezpečně funguje. Přetížení systému by tak při výpadku některého zařízení soustavy mohlo vést až k plošnému výpadku v dodávkách elektřiny, k blackoutu,“ říká Hana Klímová, mluvčí společnost ČEPS, zajišťující na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy

Mělník něco podobného prožil před dvěma týdny. Krátce po jedenácté hodině celé město bez varování zhaslo, přestaly fungovat semafory na křižovatkách a většina menších obchodů musela okamžitě zavřít, aniž by obsloužila zákazníky.

Podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové došlo k poruše na vedení vysokého napětí, proto se ocitlo bez napětí padesát distribučních trafostanic. „Do terénu vyjely poruchové čety, dodávku elektřiny jsme obnovili ve 12:26 hodin,“ potvrdila.

V Česku podle Petra Pátry z krizového štábu mělnické elektrárny skutečný blackout nehrozí. Muselo by dojít například k celoevropskému výpadku elektřiny, abychom zažili dobu temna.

Rozvodná síť v Česku je prý kvalitní. „Mnoho měst má i více možností, kudy do něj elektřinu dovézt,“ vysvětluje Pátra, který už ale obdobnou situaci sám zažil. Byl uvězněn několik dní v elektrárně, kde nic nefungovalo. Při povodních před šestnácti lety. „Sháněli jsme diesel agregáty, abychom ochránili alespoň částečně technické vybavení. Všechno bylo pod vodou, ani záchody nefungovaly,“ vzpomíná.

Na výpadky energie jsou připraveni i v mělnické nemocnici. „Máme diesel agregáty, provozu se nedávný výpadek elektřiny absolutně nedotkl,“ říká mluvčí nemocnice Linda Šefčíková. Potvrzuje tím slova Zuzany Palounkové z ředitelství nemocnice, podle které nebylo díky náhradnímu zdroji třeba cokoli měnit či omezovat. Diesel agregát by v případě blackoutu fungoval tak dlouho, dokud by zařízení nedošla nafta, a ta se dá do tanků přilévat i za provozu.

K podobnému výpadku došlo na Mělnicku i před rokem, kdy se krajem prohnala vichřice Herwarth. Ta v některých obcích kolem Mělníka vyřadila elektrickou síť z provozu až na tři dny.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše musí skončit doba, kdy se o přípravách na blackout jen mluví. „Už vichřice před rokem ukázala, že bez elektrické energie skutečně dochází k zastavení chodu úplně všeho. Město zatím nemá koupené velké diesel agregáty, ale už se zpracovává celková studie,“ vysvětluje Mikeš s tím, že malé elektrocentrály například pro okolní vesnice jsou k dispozici.

Města ani velké instituce nebudou zřejmě nikdy připraveny na rozsáhlý a dlouhotrvající blackout, ale s takovou situací by si mohli poradit takzvaní preppeři, kterých je na Mělnicku několik desítek. Nikdo o nich ale neví. „Prepper je osoba, která věří, že v budoucnu dojde ke katastrofám nebo nouzovým situacím a připravuje se na ně. Obvykle shromažďuje jídlo, zbraně a další zásoby,“ vysvětluje jeden z místních prepperů, který ovšem odmítá zveřejnit své jméno. „Preppeři se většinou vzájemně neznají, maximálně spolu komunikují na sociálních sítích pod přezdívkami. Je to logické. Vaše okolí by nemělo vědět, že máte nastřádaný dostatek potravin na horší časy nebo zbraně. Bylo by to nebezpečné, naším úkolem je ochránit sebe a své blízké,“ vypráví.

V dnešní době už je dokonce možné nechat si na zahradě rodinného domu postavit plně funkční podzemní bunkr, který dokáže přežít různě katastrofy. Společnosti, které jejich stavbu provádějí, zaručují dokonalou anonymitu. I v tom ohledu, že stavba se dá zamaskovat na stavebním úřadě například jako bazén. Soukromé bunkry vyrábí dokonce i česká společnost. Od loňského léta jich už několik po Čechách nainstalovala. Ceny jsou různé, základní kryt o velikosti kolem 4,5 metru čtverečního i s vybavením stojí kolem milionu korun. „Mám dost velkou zahradu, kam by se mi bunkr vešel a velmi bych o něj stál, ale bohužel na něj nemám dost peněz. Alespoň mám velkou zásobu vysoce trvanlivých potravin, vlastní zdroj pitné vody v podobě studny a půdu plnou krabic s petrolejkami, křesadly, vařiči na plyn i na tuhá paliva,“ vysvětluje mělnický prepper, který prý má zbraně bezpečně schované v trezoru.

Příprava domácnosti na dlouhodobý výpadek elektřiny

Základní vybavení

- Zápalky + svíčky

- Baterka s bateriemi

- Petrolejka se zásobou petroleje nebo lihová lampa

- Přikrývky, spací pytle, termofólie pro děti

- Vařič na pevný líh, zásoba lihu

- Zásoba balené pitné vody na týden nebo studna

- Mobilní telefon s nabitou baterií

- Rádio na baterky

- Zásoba trvanlivých potravin

- Zásoba nutných léků na dva týdny



Nadstandardní vybavení

- Diesel agregát a nafta