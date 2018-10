Blíží se Dušičky. Města posilují hlídky strážníků

Mělník – Blíží se Dušičky, kdy si připomínáme památku zesnulých. Vedle duchovního rozjímání se s tímto dnem ale pojí řada praktických problémů, hlavně co se týká nenechavců, kteří na své oběti číhají poblíž hřbitovů. Jisté nesnáze mohou čekat i řidiče, kdy na silnice vyrazí množství řidičů, další komplikací je i pověstné „dušičkové“ sychravé počasí.

Na nepříjemnou část Dušiček, která je hlavně spojená s nenechavci a zloději, kteří se soustřeďují do oblastí kolem hřbitovů a hlavně k autům před nimi zaparkovanými, připravují města po svém: často pak chystají opatření v podobě posílení hlídek.

Této bezpečnostní problematice se stejně jako v ostatních městech v kraji věnují také v Mělníku. „Na největším hřbitově sv. Václava v Pražské ulici je hlídka prakticky neustále, městská policie oblast prochází, v rámci hlídkové činnosti kontrolují, zda se tam něco neděje. V poslední době jsme tam nějaký zásadní problém neměli,“ uvedl starosta Ctirad Mikeš.

Policisté upozorňují také na fakt, že dušičkové období je každoročně časem, kdy se na silnicích pohybuje více aut, než bývá obvyklé – a vedle toho se objevují i lidé, kteří neváhají ukrást výzdobu hrobů, nebo si přivlastnit kabelku, kterou si někdo odloží. „Případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci. Tito pachatelé si vyhlížejí především osamělé osoby, které se věnují úpravě hrobu, a čekají na jejich nepozornost, aby odloženou kabelku nebo tašku mohli odcizit,“ varuje Josef Houžvic z oddělení tisku a prevence Policie České republiky mělnického územního odboru. Stejný problém může nastat i v případě vloupání do motorových vozidel, když v autě nechají cestující cennosti.

Dopravní situaci nepomáhá ani počasí, upozorňuje dále policista. „V dušičkovém počasí, jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí a v letošním roce i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk a podobně,“ vysvětlil. Řidiči se tak musejí více věnovat řízení vozidla, dodržovat stanovenou rychlost a bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Tím ale doporučení policie nekončí. „Po řidičích se i vyžaduje, aby se obrnili trpělivostí a přidali i trochu ohleduplnosti mezi sebou,“ řekl Josef Houžvic.

V Mělníku investovala radnice v oblasti pohřebnictví do sociálního hrobu, uvedl starosta Ctirad Mikeš. „Koupili jsme hrob pro sociální pohřbívání v částce zhruba 30 tisíc korun,“ podotkl. Vedení radnice předpokládá, že by mohl sloužit deset let. „V současné době se počet sociálních pohřbů pohybuje kolem pěti až sedmi ročně, záleží na situaci. Velký problém to ale není. Může se jednat například o osoby bez přístřeší, kde se těžko dohledávají příbuzní,“ uvedl mělnický starosta.

Třebaže Dušičky jsou tradiční událostí, kdy si připomínáme své předky, v posledních letech sílí i nová tradice v podobě Halloweenu a s ním spojené lampionové průvody, třeba i ve strašidelných maskách, nebo například dlabání a dekorace dýní. Odehraje se například na Putování za Halloweenským duchem, který se odehraje 2. listopadu od 17.30 hodin v DDM Mělník. Vyrazit bude možné na strašidelnou stezku, opéct si buřty, vydlabat dýně nebo si jen tak zatancovat. Odehraje se také zábavné odpoledne pro děti s názvem Dušičky s Knihomůrou v mělnické knihovně 1. listopadu od 13 hodin. Tam si návštěvníci budou moci zkusit napsat i svůj příběh s hororovými prvky.