"Podle mých zkušeností je borůvek méně než obvykle," potvrdil Ladislav Pořízek, ředitel CHKO Kokořínko. Právě tam je možné sbírat borůvky beztrestně. "Pokuta hrozí pouze v případě, by lidé trhali v národní přírodní rezervaci. To se Kokořínska netýká," upřesnil Pořízek.

Lidé proto musí vyrazit na jiné místo nebo si koupit už natrhané borůvky. Možnost je nejen u silnice, ale i přes internet. Jeden kilogram (litr) vychází okolo sto padesáti korun. Podle prodejců už natrhaných plodů se cena oproti loňsku zvedla. "Ceny šly obecně nahoru, musela jsem zdražit o 40 korun. Loni se prodával litr za 80 korun. Letos stojí 120 korun," řekla Deníku prodejkyně borůvek Růžena, která z Prahy jezdí trhat sladké bobule do Jizerských hor.

Podívejte se: Graffiti s pravidly. Mělník má první oficiální sprejerskou zeď

Vyšší cena je znát na nižším výdělku. "Zatím není takový zájem, jako byl v roce 2022. Jsme na padesáti procentech," upřesnila prodejkyně s tím, že typičtí zájemci od ní berou obvykle tři až pět litrů borůvek.

Lidé mají možnost nasbírat zdravé plody až do konce prázdnin. V případě dobré úrody je možné si borůvky natrhat i v září.

Sladké a zdravé

Borůvky jsou nejen chutné, ale taky zdravé. Jsou zdrojem antioxidantů, které pomáhají chránit před rakovinou. Pomáhají také snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Obsahují kromě toho třísloviny, bioflaonoidy, ovocné cukry a spoustu vitaminů – A, C i skupiny B. Kromě toho dodají vašemu tělu potřebné stopové prvky jako je hořčík, mangan, železo, měď nebo zinek. Najdete v nich také organické kyseliny - citronovou, mléčnou, jablečnou nebo šťavelovou.

Borůvkové knedlíky podle Markéty Chovancové

Budeme potřebovat:

500 g polohrubé mouky

250 ml mléka

1 vejce

30 g čerstvého droždí

půl lžičky soli

1 lžíce cukr krupice

500 g borůvek

zdobení podle toho, co máte rádi: borůvky, tvaroh, zakysaná smetana, máslo…

Postup:

Do vlažného (ne horkého) mléka rozdrobíme droždí, zamícháme s cukrem, lehce poprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme 15 minut odpočívat. Mezitím si odvážíme do mísy mouku, po okrajích osolíme, přidáme vajíčko, uprostřed mouky uděláme důlek a vlejeme vzešlý kvásek. Vymísíme v nelepivé těsto, přikryjeme vlhkou utěrkou a necháme hodinu kynout.



Poté roztáhneme na válu na silnou placku, rozdělíme na dílky, plníme borůvkami a tvarujeme knedlíky. Ještě je přikryjeme potravinářskou folií a necháme je 20 minut odpočívat.



Do hrnce dáme na dno cca 5 cm vody, přivedeme k varu a vložíme napařovací vložku. Potřeme rozpuštěným máslem a naskládáme s odstupy knedlíky. Přikryjeme poklicí a takto vaříme knedlíky v páře 8-15 minut, dle velikosti (nebo ve vroucí vodě cca 12 minut, v půlce otočit). V průběhu vaření nezvedáme poklici.



Poté vyjmeme a ihned propícháme špejlí a potřeme rozpuštěným máslem, aby neosychaly. Servírujeme s čím máme rádi, já jsem v mezičase v rendlíku udělala rozvar z mražených lesních borůvek, nahoru jsem pak nadrobila tvaroh a ozdobila zbylými borůvkami. Skvělá je k nim i zakysaná smetana.