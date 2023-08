/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ničivá bouře, která se v neděli 30. července přehnala Liběchovem, napáchala velké škody. Rodina Pietra Horáčka má zničený obývák i kuchyň a nepojízdná obě auta. Odklízet bahno jim pomáhají i sousedé a zastupitelé. Obyvatelé plánují vytvořit finanční sbírku a rodině pomoci.

Nedělní pohled na zatopenou ulici v Liběchově. | Video: Hana Horáčková

"Máme promáčenou sedačku a zničenou půlku linky. O zahradě ani nemluvím. Nejhorší je, že jsme si minulý týden pořídili nové auto, které jsme nestačili pojistit. Voda nám odnesla obě, alespoň jedno půjde na pojišťovnu," řekl Pieter Horáček.

Finanční sbírka by rodině pomohla. "Auta jim to vzalo obě, to druhé mají chvilku a bohužel bez havarijka. Chystáme se se sousedy vytvořit sbírku," sdělila Deníku Soňa Mlejnecká, které silná bouře vzala také auto. "Bylo to hrozné," popsala nedělní zážitek obyvatelka Liběchova.

Podívejte se: Takhle zachytili lidé na Mělnicku nedělní ničivou bouři

Zhruba sedmdesáti tisícová škoda vznikla i Janu Rodrovi z Pražské ulice. "Něco takového jsme tu zažili naposledy v roce 1987. Tady je Rokelský důl, který je asi tři kilometry dlouhý a za ním jsou pole, kde se vytvoří trychtýř. Vyústění je právě až tady," popsal důvod, proč se voda vyvalila právě u jeho domu. "Mám opěrnou zeď a izolaci, ale do vrat mi nabouralo auto, které voda odnesla. Mám poničenou bránu. Nejde s ní hnout," upřesnil Rodr.

Pomáhají sousedi i zastupitelé

Odklidit nepořádek napáchaný přívalovým deštěm pomáhá traktorem také zastupitel Liběchova Pavel Dostal. "Snažíme se odklidit co nejrychleji, já odvážím naplavenou suť, aby komunikace byla znovu průjezdná," řekl Dostal.

Na Mělnicku odklízejí škody po supercele. V terénu jsou i zaměstnanci úřadu

Liběchov se stal nejpostiženější oblastí po nedělní supercele. „Celkem jsme na Mělnicku vyjeli kvůli bouři šestačtyřicetkrát. Jednalo se o nejpoškozenější území Středočeského kraje. Naštěstí nebyl nikdo ohrožen na životě. Většinou se jednalo o pády stromů na komunikaci, zatopené sklepy nebo plavající automobil,“ uvedla Deníku mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Hned po Liběchově postihla bouře nejvíce Mělník a Dolní Beřkovice.