Přívalové lijáky, až dvoucentimetrové kroupy a silný vítr. Takové jsou vyhlídky na páteční počasí ve středních Čechách. Bouřky, před kterými varují meteorologové, mají zasáhnout i Mělnicko. Předcházet jim bude pořádné vedro, kdy by teploty měly vyletět nad třicítku.

Páteční počasí má být dopoledne docela příjemné, pak se to ale zvrtne. S odpolednem mají teploty vystoupat až na 33 stupňů a později dojde na přeháňky i bouřky. Ty mohou být podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) i velmi silné.

Jak vysvětlil meteorolog ve videu na síti X, v pátek se na našem území střetnou teplá vlna z jihu a studená fronta blížící se od Německa. „To vytvoří třaskavinu, která se projeví zejména v odpoledních a večerních hodinách vznikem bouřek, které mohou být i velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami - v krátké době až 50 milimetrů, kroupami, které by mohly být i větší než dva centimetry, a nárazy větru přes 90 kilometrů v hodině,“ řekl v předpovědi Dvořák.

Se sobotou už by se podle meteorologa měla situace zlepšovat, zatažená obloha by se měla vyjasňovat a přeháňky by měly skrápět Česko jen ojediněle. Neděle má být polojasná až jasná s přeháňkami jen velmi výjimečně. V obou dnech počítá předpověď s odpoledními teplotami 22 až 26 stupňů.