/FOTOGALERIE/ V Mělníku se rodí nový kalendář pro rok 2022. Po Bezpečném Mělníku, který byl určen na rok 2020, jde o další projekt fotografa Tomáše Lorenze. Tentokrát se ovšem v kalendáři najdou místní sportovní kluby. Na listech v kalendáři se objeví basketbalisté, boxeři nebo motokrosoví jezdci.

Tomáš Lorenz při focení kalendáře pro rok 2022. | Foto: Martin Moták

Mělnický fotograf je prý teprve v polovině a na samotné focení mu zbývají už jen tři měsíce. „Koronavirus nám hází klacky pod nohy. Rozhodl jsem se nafotit do kalendáře třináct mělnických sportů. Několik fotek už je hotových. Původní plán byl, že to bude kalendář pro rok 2022 a že k tomu uděláme vernisáž a výstavu, ale vůbec si netroufám odhadovat, jak to dopadne. Rozhodně se ale tohoto nápadu nehodlám vzdát. Mám k sobě skvělý tým lidí a věřím, že to nakonec všechno dobře dopadne,“ řekl Lorenz.