Akce, která se koná od 17. do 19. října, byla zařazena do programu oslav výročí 750 let města Mělníka. „Věříme, že se do nominace dostanou i boxeři z Mělníka a okolí. Rafael Hanciuta z pořádajícího oddílu SK BOX Mělník skončil loni ve velmi vyrovnaném finálovém zápasu stříbrný a mistrovský titul mu utekl opravdu o fous. Filip Kočí z SK Boxing Neratovice bude obhajovat titul mistra ČR v supertěžké váze. Oba tito borci se na Mělníku letos už představili na galavečeru Extraligy boxu ČBA a svými výkony dostali tehdy fanoušky do varu," vysvětluje pořadatel.

Vítězný tým vyhraje třídenní pobyt v Parkhotelu Mozolov, mistři České republiky se mohou těšit na originální mistrovské pásy a všichni medailisté na krásné medaile.

Aktuality a novinky k Mistrovství České republiky zveřejňují pořadatelé na facebookovém profilu oddílu, kde zájemci mohou zjistit další podrobnosti.