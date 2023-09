/FOTO, VIDEO/ Přestože se venkovní teploty pohybují stále kolem pětadvaceti stupňů, na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou už se bruslí. A po ledové ploše se neprohánějí jen hokejisté. Začalo veřejné bruslení. Ve všedních dnech dopoledne čeká bruslaře téměř prázdný led, o víkendech tam bude ale zřejmě nával.

Veřejné bruslení v Kralupech nad Vltavou | Video: Alena Hedvíková

Veřejné bruslení na stadionu v Lobečku je možné navštívit ve všedních dnech od 10 do 11.30 hodin, v sobotu od 15 do 17 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.

Tuto sportovní aktivitu oceňují hlavně rodiče s dětmi. Bruslení se totiž řadí mezi levnější sporty a navíc se ceny od začátku roku nezměnily.

Za hodinu a půl bruslení od pondělí do pátku zaplatí návštěvník 60 korun, o víkendech 90 korun za dvě hodiny. Pro děti od šesti let je vstupné 40 korun a děti do šesti let mají vstup zdarma. Na stadionu si lze i půjčit vybavení - za 50 korun.