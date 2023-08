/FOTOGALERIE/ Mělník už si pochutnává na burčáku. Šumivou alkoholickou dobrotu pozdního léta od Pavla Chorouše si lze koupit přímo ve vinařství v Italské ulici nebo od pátku 25. srpna i na náměstí Míru. Zatím je v nabídce burčák z hroznů odrůdy Solaris, na zářijovém vinobraní mají být u stejného stánku k dostání bílý burčák Müller Thurgau a možná i červený Dornfelder.

Bílý burčák už je k dostání ve vinařství Chorouš v Mělníku. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Konec srpna patří i ve městě na soutoku tradičně prvnímu důkazu letošní sklizně vinné révy. Pro bílý burčák odrůdy Solaris z Choroušova vinařství přichází v prvních dnech největší zástup zájemců po šestnácté hodině, kdy se lidé vracejí z práce.

Většinou si berou jednu lahev. Najdou se ale i zákazníci, kteří se cítí na víc. „Nemám hotovost, ale dá se tu platit kartou, tak si vezmu rovnou do zásoby," říká muž odnášející si rovnou tři lahve, tedy dohromady čtyři a půl litru. Litr přitom stojí stejně jako loni osmdesát korun.

Jak nejlépe uchovávat živý burčák? Vinař Pavel Chorouš míní, že návod k dokonalému domácímu skladování neexistuje. „Záleží na tom, co zákazník od nápoje očekává. Většina lidí dává burčák do lednice a pijí ho studený. Navíc déle vydrží, protože se zpomalí proces kvašení," vysvětluje zkušený vinař, pro kterého se stal koníček prací.

První víno vyrobil v roce 1999. „Nejdříve jsem hrozny kupoval, časem jsem si je už pěstoval sám na pronajatém vinohradu. V roce 2011 jsem začal budovat svou první vinici Lacerta a v roce 2014 jsem vysadil druhou vinici, kterou jsem nazval Fénix," vzpomíná rodák z Mělníka.

Nyní obhospodařuje několik vinic. „Pěstuji kolem deseti druhů vína. Pro mě je nejkrásnějším pocitem přeměna hroznů do finální podoby. To je úžasné a naplňuje mě to," vysvětluje, proč si jako povolání vybral právě vinařství.

Ačkoli se dá burčák vyrobit z každé odrůdy vína, podle Chorouše se dělá většinou z takzvaně béčkových druhů. „Starý vinařský zákon rozděloval vína do dvou skupin. Čerstvá vína jako Svatomartinské stárnutím nenabývají na kvalitě, z nich se vyplatí i ekonomicky vyrábět spíš burčák. Lepším odrůdám, jako je třeba Ryzlink rýnský nebo Sauvignon, zrání prospívá a obohacuje chuťovou škálu, proto je škoda jejich plody použít na burčák," připomíná.

Po Solarisu bude následovat burčák z révy Müller Thurgau. Na ten se mohou těšit lidé při mělnickém vinobraní, které se uskuteční od 15. do 17. září. U stánku na náměstí Míru bude pravděpodobně zahájen i prodej červeného Dornfelderu. Cena se bude pohybovat kolem 130 korun za jeden a půl litru.