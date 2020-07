Očekávání, že by koronavirová krize mohla přispět ke snížení cen nemovitostí, se nenaplnila. Byty a domy jsou nyní naopak dražší nebo jejich ceny zůstávají na stejné výši jako na začátku jara. Jak se bude situace na trhu dále vyvíjet, je nejisté.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Čerstvá data sesterského serveru Annonce ukazují, že ve většině regionů je letos pro člověka s průměrným platem vlastní bydlení ještě méně dostupné než loni. Aby si mohl ve středních Čechách pořídit starší byt 3+1, musel by svou čistou mzdu odkládat do posledního haléře po dobu deseti let a dvou měsíců, což je o devět měsíců déle než minulý rok.