Byšice - Vesnicí jezdí denně desítky kamionů a to i přesto, že jim to zakazují značky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK//Ellen Weissbrodová

Na byšické radnici drnčí telefony. Obyvatelům vesnice se nelíbí, že přes náves projíždějí desítky těžkých kamionů i přesto, že jim to zakazují značky.



„Je to hrozné. Náklaďáky nám vjíždí na chodník několik centimetrů od domu, všechno se třese. Sousedi už si před dům dali kameny, aby jim v tom zabránili. Silnice je úzká a není na takovou váhu stavěná, doufejme jen, že nám nezačnou praskat zdi,“ uvedla pro Deník Miroslava Šimonová z byšické ulice 5. května, kudy si šoféři krátí trasu.



Řidiči těžkých kolosů hlavní silnicí z Mělníka na Mladou Boleslav v Byšicích neprojedou, nejvíce poškozený úsek silnice I/16 při výjezdu z vesnice totiž prochází kompletní rekonstrukcí. A šoféři si tak namísto zdlouhavých objížděk zkracují o desítky kilometrů cestu právě přes náves, kde je povolen průjezd jen osobním autům a autobusům.'



Těžkou hlavu z drzých šoférů nemají jen sami byšičtí obyvatelé, ale i starosta vesnice Juraj Brnula.



„Snažím se dělat, co mohu, ale zatím se toho moc neděje, a to jsem dnes ráno za čtvrt hodiny napočítal sedmnáct kamionů. Dopravní policie při stanovování objízdných tras přislíbila, že v obci bude hlídkovat, aby tudy kamiony nejezdily, zatím ale nikdo nic neřeší,“ postěžoval si starosta Byšic.



Ten také uvedl, že už mu došla trpelivost, a tak zablokoval jeden jízdní pruh služebním autem.



„Bylo to jediné řešení. Osobní auta projela, ale kamiony ne. Nakonec jsem vozidlo musel stejně odstranit, jinak by policisté místo řidičů kamionů, kteří nerespektují pravidla silničního provozu, pokutovali mě. Dokud se opravdu někde s kamionem neutrhne silnice a nezablokuje na půl dne dopravu, tak to asi nikoho zajímat nebude,“ poznamenal Brnula a řekl, že pokud se nic nezmění k lepšímu, zatarasí silnici třeba každý den.



Policie se však brání tím, že dopravní situaci v Byšicích několikrát denně kontroluje. „V Byšicích hlídkují jak policisté z mělnického obvodního oddělení, tak dopravní policisté, nemohou tam ale samozřejmě být čtyřiadvacet hodin denně,“ uvedla mělnická policejní mluvčí Jana Žáčková a dodala, že podle policistů se průjezd kamionů přes vesnici podstatně snížil.



„Řidiči už si pravděpodobně situaci uvědomují a začínají jezdit podle stanovených objížděk,“ řekla mluvčí.