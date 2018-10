Bytů na Mělnicku výrazně přibylo

Mělník – Na Mělnicku přibylo 224 nových bytů. Je to málo, dostatek – nebo naopak příliš? A může to pomoci lidem hledajícím nové bydlení? Na to se budou různit názory nejen v odlišných lokalitách, ale i u jednotlivých lidí. Jisté je, že šlo přírůstek vyšší než v loňském roce. Meziroční srovnání ukazuje nárůst o 21,5 procenta.

Údaje o nových bytech, dokončených během prvních šesti měsíců letošního roku, čerstvě zveřejnil Český statistický úřad. Z jeho bulletinu také plyne, že naprostá většina nových příležitostí k bydlení v regionu vznikla díky výstavbě rodinných domů. Bytový dům se na Mělnicku v prvním pololetí neotevíral žádný. Jeden byt ale vznikl stavební úpravou nebytových prostor. Ve stejném období byla na Mělnicku zahájena výstavba 284 dalších bytů – opět s jednoznačnou převahou rodinných domů. Zde je ve srovnání s loňskem vysoký nárůst, a to o 56,9 procenta. Ve středních Čechách se jedná o rekordní navýšení. Výstavba se nicméně rozjela mnohem aktivněji než před rokem ve většině oblastí kraje. Pokles zaznamenaly pouze Benešovsko a Rakovnicko. ČTĚTE TAKÉ: Náklaďák narazil do autobusu a dál pokračoval v jízdě Velké volební téma Ten, kdo dojíždí do Prahy a nechodí jen s očima sklopenýma k zemi (či přilepenými k displeji mobilu), nemohl přehlédnout, jak silným tématem předvolebních debat se byty a bydlení staly v hlavním městě. I ve středních Čechách se slib podpory nového bydlení objevil třeba v závěru kampaně před volbami do Senátu Parlamentu ČR v obvodu Benešov – nicméně v metropoli se o bydlení hovoří s daleko větší intenzitou. Není snad strany, hnutí či uskupení, jež by nepřicházely s vlastním receptem na léčbu současného stavu. Někdo klade důraz na to, aby v rozvojových oblastech, třeba kolem budoucích stanic metra D, byla podporována výstavba bytová, a nikoli administrativní, jiní jdou do boje za dostupnější bydlení v metropoli sliby, že nejen zajistí zlevnění, ale postarají se také o zrychlení stavebního řízení a jeho zjednodušení. K receptům nabízeným na pražské bytové bolesti se řadí i odblokování povolovacího řízení, kdy prý město a městské části připouštějí výstavbu jen omezeného počtu bytů, i když by jich bylo třeba šest tisíc ročně. „Hlavně mladé rodiny musí kvůli drahým bytům hledat bydlení v okolí metropole,“ pojmenovávají své vnímání problému volební noviny jedné z tradičních politických stran. S tím, že bydlení v Praze za poslední tři roky zdražilo skoro o třetinu; o 30 procent. O odchodech lidí z hlavního města kvůli bydlení přitom nehovoří jen politici. Také analytici potvrzují, že byt v Praze se pro mnohé stává špatně dostupným luxusem. Dokonce i pro příslušníky střední třídy, kteří by se kvůli pořízení bydlení byli ochotni zadlužit prakticky na celý život. Za pravdu se těmto argumentům zdá dávat příliv nových obyvatel zejména do oblastí v nejbližším okolí metropole; především do regionu Prahy-východ, ale i dalších lokalit. Zvyšování počtu obyvatel se projevuje nejen masivní výstavbou, ale třeba i nutností posilovat veřejnou dopravu. A souvislostí je mnohem víc: nedostatek míst ve školách i školách či například komplikace se zajištěním služeb policie v bouřlivě se rozvíjejících oblastech… ČTĚTE TAKÉ: Nejnebezpečnějším místem je ve Středočeském kraji křižovatka u Nepřevázky Kraj suverénně v čele Středočeský kraj, kde se v prvním pololetí nově postavilo celkem 3036 bytů a výstavba dalších 3514 byla zahájena, si nemůže naříkat, že by se stavělo málo. V rámci celorepublikového srovnání je jednoznačně na špici. Daleko vzadu zůstaly Praha i kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský či Vysočina, které jediné překročily tisícové hranice nově dokončených nebo zahajovaných bytů. I ve středních Čechách – a to po celém kraji – lze však zaznamenat stesky, že bydlení není dostatečně dostupné, nabídka různých možností není dost pestrá (a cena se dostává mimo možnosti stále většího počtu nejen mladých lidí, ale i seniorů a chudších vrstev vůbec). Dokončené byty v prvním pololetí Region Počet bytů Srovnání s loňskem Byty v rodinných domech Byty v bytových domech Benešovsko 125 114,7 % 97 - Berounsko 222 138,8 % 197 - Kladensko 238 100,4 % 119 58 Kolínsko 230 114,4 % 132 69 Kutnohorsko 121 96,8 % 91 18 Mělnicko 226 121,5 % 220 - Mladoboleslavsko 374 183,3 % 225 117 Nymbursko 196 169,0 % 111 14 Praha-východ 670 111,3 % 570 79 Praha-západ 449 252,2 % 291 104 Příbramsko 134 113,6 % 123 - Rakovnicko 51 91,1 % 50 - Středočeský kraj 3036 132,5 % 2226 459 Hlavní město Praha 2871 97,4 % 298 2214 Česká republika 14 913 116,6 % 8555 4417 Celkový počet dokončených bytů je vyšší než součet údajů za rodinné a bytové domy. V menším měřítku totiž nové byty vznikají i na dalších místech: v nástavbách, přístavbách či vestavbách a v nebytových budovách. Masivní výstavba ve Středočeském kraji dále pokračuje. Během prvního a druhého čtvrtletí byla zahájena výstavba dalších 3514 bytů – což představuje 120,4 procenta loňského stavu. Figuruje mezi nimi i 12 bytů v penzionech či domovech pro seniory (Nymburk 11, Benešov 1).



