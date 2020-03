Město Mělník zřídilo linku, kam se mohou obracet lidé, kteří nejsou klienty sociálních služeb. Pokud tedy potřebujete požádat někoho, aby vám zařádil nákup základních potravin, dovezl jídlo, případně vyzvedl léky, můžete kontaktovat sociální pracovnice na telefonu 315 635 345 či e-mailem na r.trnkova@melnik.cz. To se ti týká lidí, kteří žijí sami a nemají žádné příbuzné a přátele.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník v tuto chvíli dobrovolnickou pomoc připravuje. „Jsme ve spojení s městem. Krizový štáb se dotazoval, jaké jsou možnosti, s čím můžeme pomoci,“ řekla ředitelka Ivana Dvořáková. Pro mělnický spolek Českého červeného kříže je ale primární poskytovat domácí péči. „Prioritně musíme zařídit tu,“ vysvětlila. Nelze podceňovat riziko, že by se nějaká ze sester nakazila a personál tak skončil v karanténě.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Dobrovolnictví je podle jejích slov tak další linie. „Koordinujeme dobrovolníky, kteří jsou schopni vypomoci. Momentálně se snažíme zajistit ochranné pomůcky, jsme na tom ale stejně jako ostatní: nemáme dodávky, které nám jsou adresované,“ vysvětlila Ivana Dvořáková.

Aktuálně tak sestřičky začínají šít látkové roušky, stejně jako zbytek republiky. I zde ale mohou vypomoci dobrovolníci. „Snažíme se získat kontakt na lidi, kteří by mohli roušky šít jak pro nás, tak i pro veřejnost,“ uvedla ředitelka.

Mělničtí pracovníci Českého červeného kříže ale v současné době také čekají na to, až bude zřízená speciální linka, kam se budou moci obracet například senioři; dobrovolníci pak budou na jejich požadavky reagovat. „Snažíme se, aby vše bylo koordinované, nikoliv živelné a kontraproduktivní,“ podotkla Ivana Dvořáková.

Dobrovolníci jsou buď členové humanitární jednotky Českého červeného kříže, kteří třeba kvůli koronaviru nechodí do práce. „Případně se nám ozývají lidé, že by rádi pomohli. Nejsou to ale velké skupiny, spíše jednotlivci,“ řekla k počtu lidí, kteří chtějí pomáhat.

Nejprve ale budou muset dobrovolníci projít školením. „Musejí být připraveni, je důležité, aby byli i psychologicky připraveni, lidé kolem nich budou ve stresu. Raději méně, kvalitně a dobře, než hromadně a udělat více škody,“ oznámila ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Ivana Dvořáková.

Připravena pomáhat je také Charita Neratovice. „Obrátili se na nás skauti, že jsou připraveni poskytnout pomoc, kdybychom ji potřebovali,“ řekla ředitelka Miloslava Machovcová. Zatím se ale nikdo na charitu neobrátil s požadavkem, aby její dobrovolníci pomáhali například seniorům, postiženým či samoživitelkám. „Jsme v kontaktu se dvěma ženami, které se nabídly, že nám ušijí roušky. Roušek a respirátorů je nedostatek,“ uvedla.