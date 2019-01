Mělník, Mšeno - „Čenda je pohodář a nadšenec. Vždy přichází na hodiny dobře naladěn a dobrá nálada ho v podstatě nikdy neopouští," říká Šárka Baloušková, členka výtvarného kurzu.

Na začátku letošního dubna Čeněk Hlavatý společně se svými dospělými žačkami zahájil výstavu jejich prací nazvanou Dámská jízda. | Foto: Deník/ Jiří Říha

„Nejdřív jsem si myslel, že je to legrace, nějaký aprílek," říká ředitel Základní umělecké školy Mšeno Čeněk Hlavatý, který se o své nominaci do ankety Mělnického deníku Hvězda za katedrou 2012 dozvěděl teprve před pár dny.

Vůbec nevěděl, odkud vítr vane, kdo ho do ankety nominoval a naklikal k jeho jménu první hlasy. „Udělalo mi to radost, ale je to příliš zavazující. Nevím, čím jsem si to zasloužil," povídá oblíbený výtvarník.



Čím si nominaci zasloužil ví ale zcela jistě Šárka Baloušková, která společně s dalšími dámami z kurzu pro dospělé svého kantora nominovala.



„Čenda je prostě pohodář a nadšenec… Vždy přichází na hodiny dobře naladěn a dobrá nálada i pozitivní motivace ho v podstatě nikdy neopouští. Jeho nápady a rady jsou inspirující, ale nikdy je nikomu nevnucuje, a tím umožňuje, aby si každý zvolil vlastní tvůrčí cestu," popisuje Čeňka Hlavatého s nadšením jedna z jeho dospělých žákyň a jasně dodává: „Za sebe musím říct, že jsem velmi spokojený rodič dětí, které navštěvovaly, navštěvují a budou navštěvovat mšenskou zušku, protože pod vedením Čendy jsou v těch nejlepších rukou."



Když se mělnický výtvarník dozvěděl, kdo ho vlastně nominoval, částečky skládanky do sebe hned zapadly. Se svým kurzem nadaných žen totiž v dubnu zahájil výstavu jejich prací v mělnickém Masarykově kulturním domě – Dámskou jízdu.



„Už tehdy na vernisáži začaly vystrkovat růžky, sepsaly mi takové krásné poděkování," povídá jeden z devíti kandidátů na nejoblíbenějšího kantora Mělnicka.

Na kurz pro dospělé chodí podle něj maminky od dětí pravidelně a rády. „Zásadní moment pro ně je, že se dokáží na tři hodiny odpoutat od rodin a nechat si chvíli pro sebe, tvořit a svá díla pak i vystavovat," pokračuje výtvarník, rodák z České Lípy.



Žáci, studenti i dospělí od něho přebírají zkušenosti a cenné rady už čtrnáct let. „Ve škole jsem prakticky od ukončení fakulty. Učil jsem několik let na základních školách, na základních uměleckých školách a šest semestrů jsem učil na vysoké škole. Nyní už ale začíná převažovat působení právě na základních uměleckých školách v Mělníku a ve Mšeně," říká Čeněk Hlavatý, který je ve funkci ředitele mšenské školy zhruba dva roky, před tím tam stejnou dobu působil jako učitel výtvarné výchovy.



Na základní škole před lety učil dokonce i hudební výchovu a to přesto, že prý neumí na nic zahrát a nezná ani noty.



„Hudebka se tam učila takovým stylem, že prostě dětem pustili nějaký film. Když jsem nastoupil jako suplující učitel, tak jsme začali zpívat písničky Voskovce a Wericha. Neumím sice ani zpívat, některé děti se také zpívat bály, ale písničku odrecitovaly v hudebním podkresu nebo tak nějak odrepovaly. Nebyly to sice klasické hodiny hudební výchovy, ale bylo to pořád lepší, než se dívat na televizi," vzpomíná Čeněk Hlavatý.



Ve chvíli, kdy usedl do ředitelského křesla, bylo jeho cílem pokusit se posunout výtvarný obor ve Mšeně a zároveň celou školu na práh jednadvacátého století. Zkvalitnit výuku a vybrousit pedagogický sbor. A to se mu podařilo.



Rozhýbal dokonce i výuku grafiky a společně s mšenským kovářem Lubošem Martínkem oživil i školní kovářskou dílnu, která byla desítky let zaplněná odpadem.



I přes své úspěchy a oblíbenost u svých žáků si ale Čeněk Hlavatý stále myslí, že není tím pravým učitelem. „Nevěřím, že bych mohl jako učitel dávat nějaké rady, baví mě spíš sledovat vývoj a jednotlivé kroky v tvorbě. Snažím se žáky směřovat k cíli, který mají dospělí daleko jasnější než děti," říká výtvarník v tom pravém slova smyslu.



Vedle dětí a starších žáků a žaček vede k tvorbě dokonce i seniory, tedy spíše seniorky. Každé dva týdny je v rámci ergoterapie navštěvuje v mšenském domově seniorů.



„I lidé na sklonku života mají nárok na to, aby se odreagovali od svých starostí. Tvorba je navíc dobrá pro zlepšení jemné motoriky, procvičování paměti i zraku. Je to o tom, že všední bolesti nechávají za dveřmi a jsou nadšené. Jsem rád, že se společně s nimi mohu realizovat a mít zajímavou zpětnou vazbu ve formě moudrostí starších lidí," vypráví o ergoterapii, na kterou pravidelně chodí zhruba patnáct dam.



Mají se tak šanci naučit výtvarné techniky, s nimiž se mnohdy nesetkají ani děti na základní škole. „Výborné je, že si při této činnosti vzpomenu na svou babičku, co jsme spolu zažívali," doplňuje.

Přes dva roky je ředitelem Základní umělecké školy ve Mšeně. Narodil se v roce 1973 v České Lípě. V dětství navštěvoval lidovou školu umění, poté studoval Střední průmyslovou školu sklenářskou v Kamenickém Šenově, Pedagogickou fakultu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Praga Prima, akademii výtvarných umění. Učil v Základních uměleckých školách v Mělníku a ve Štětí. Nyní žije v Mělníku, je ženatý, má dvě dcery.