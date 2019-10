Důvodem této akce je skutečnost, že požární podmínky momentálně nesplňují současné předpisy. „Jsme si vědomi, že do tohoto domu musíme peníze investovat a zmodernizovat ho. V tomto okamžiku již probíhá zpracování pracovního postupu,“ uvedl mělnický místostarosta Milan Schweigstill a potvrdil, že jde o náročnou věc, neboť práce klientům domova zasáhnou značně do života. „Vždy je tedy musíme na určitou dobu někam vystěhovat, což je trochu problematické,“ poznamenal Schweigstill.

Součástí akce bude rovněž modernizace současného osobního výtahu. Práce jsou rozděleny do dvou až tří let. Celkové náklady rekonstrukce činí 24 milionů korun. V první etapě, jež bude probíhat v příštím roce, by se mělo proinvestovat 15 milionů.