Centrum seniorů v Mělníku zavedlo nová opatření

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zavedlo Centrum seniorů Mělník nová opatření. Potvrdila to ředitelka centra Drahomíra Pavlíková. „Omezení zatím trvají do konce měsíce. Pak se budeme rozhodovat, co dál podle aktuální epidemiologické situace, o jejíž podobě předem nikdo nic neví,“ říká ředitelka.

Centrum seniorů Mělník | Foto: Centrum seniorů Mělník