MĚLNÍK - O kolik se v příštím roce zvedne cena jízdného v mělnické MHD? Zastupitelé možná rozhodnou v lednu

V Mělníku jezdí městské linky po dvou trasách. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Jaká bude cena městské hromadné dopravy v Mělníku? To je otázka, kterou se budou v lednu zabývat mělničtí zastupitelé. O cenách mohli rozhodnout už na prosincovém zasedání, na navýšení ceny se však neshodli.

O zdražení MHD začala radnice uvažovat vzhledem ke vrůstajícím nákladům. „Nejvyšší je nárůst cen nafty,“ poznamenal mělnický starosta Miroslav Neumann, který původně předvídal zdražení o dva až tři koruny na jednu jízdenku pro dospělé.

Autodopravce ČSAD Střední Čechy, který městskou hromadnou dopravu zajišťuje, nedávno předložil radnici tři alternativní řešení, jimiž by se dala eliminovat vysoká ztráta. „Vedle zvýšení cen jízdného by se mohlo jednat o zvýšení městské dotace či omezení některých stávajících spojů. Případně i o jakoukoli kombinaci těchto tří návrhů,“ uvedl Jan Čermák, jednatel společnosti.

Velké části zastupitelů se návrh na pouhé zvýšení ceny nelíbil. Návrhem se budou znovu zabývat až na lednovém zasedání, při kterém budou chtít mimo jiné znát i ceny MHD v jiných městech. Na příštím zasedání by už tedy měl padnout konečný verdikt. O kolik a zda vůbec se bude cena navyšovat, popřípadě jaké spoje město omezí.

V případě, že by radnice chtěla zachovat současné ceny jízdenek i četnost spojů, musela by ročně přispět částkou kolem 3,7 milionu korun. Stávající příspěvek města je ovšem o asi 900 tisíc nižší. „Vlastně bychom utratili skoro milion korun, aniž by byl nějaký hmatatelný nebo viditelný výsledek,“ poznamenal Neumann. Město hradí pouze prokazatelnou ztrátu společnosti ČSAD. Její zisk tak případným zvýšením cen jízdného nijak nevzroste.

V současné době stojí jedna hotově placená jízdenka pro dospělého cestujícího deset korun, při použití čipové karty pak o čtyři koruny méně. Děti od 6 do 15 let a důchodci nad 70 let mají padesátiprocentní slevu.