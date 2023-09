/FOTO, VIDEO/ V provozu je už pětasedmdesát let. Nyní se hovoří o jeho zániku. Domov pro seniory v Červeném mlýně ve Všestudech, který je součástí veltruského zámeckého parku, neodpovídá požadavkům současné doby. Podle středočeského radního Libora Lesáka (ODS) jsou plány týkající se zavření domova v sídle postaveném na konci 18. století teprve v začátcích. Už se ale hledá i jeho náhrada.

Všestudský Červený mlýn a zámecký park Veltrusy | Video: Alena Hedvíková

Záměrem kraje je podle Lesáka, který je zároveň starostou blízkých Kralup nad Vltavou, vybudovat nový domov seniorů s kapacitu 120 míst. Tam by se pak přestěhovali i klienti ze Všestud, kde je pouze 62 míst.

„Některé části stávajícího domova nejsou pro seniory úplně komfortní. Navíc se nachází v hlavní záplavové zóně," připomněl Lesák důvody, které mají vést k výhledovému zavření domova pro seniory u zámeckého parku, jehož historie sahá až do roku 1948 – tehdy tam našli domov první klienti.

Ředitelka Červeného mlýna Aneta Heřmanová se k situaci nechtěla příliš vyjadřovat. „Nemohu předjímat, dokud nerozhodne Středočeský kraj jakožto zřizovatel. Samozřejmě bude záležet na místě, kam bychom se eventuálně přesunuli,“ poznamenala Heřmanová a připomněla, že ve Všestudech mají klienti domova velkou výhodu v okolní přírodě v zámeckém parku.

Jak ale přiznala, standardům jednadvacátého století areál neodpovídá, například vlastní koupenu a toaletu nemá každý pokoj. V prvním patře budovy se musí senioři na vozících přesouvat z koupelny přes dřevěný ochoz, což není ideální především v chladnějším počasí.

„Budovu se ale snažíme udržet tak, aby klienti byli spokojeni, probíhají částečné opravy," dodala.

Celková kapacita Červeného mlýna je momentálně naplněna. „Máme velký převis žádostí," potvrdila ředitelka.

Nový domov seniorů

Kde by mohl vzniknout nový, větší a modernější domov seniorů, zatím není jasné. Jednou ze zvažovaných variant je internát v areálu dnes už bývalého chemického učiliště v Kralupech nad Vltavou. Objekt je aktuálně prázdný - poslední žáci školu opustili na konci června letošního roku.

Kromě úvah o možném využití někdejšího internátu jako domova seniorů patří ke zvažovaným plánům města i zřízení základní školy v prostorách učiliště.

Kolik by proměna internátu na domov pro seniory stála, si Libor Lesák netroufá odhadnout. „To netušíme, jsme hodně na začátku. Primárně řešíme rekonstrukce nebo stavby jiných objektů - pivovar, sportovní halu a základní školu. Pokud by se místo odsouhlasilo, odhaduji začátek stavby zhruba za čtyři roky – s městem jako investorem a krajem jako zřizovatelem. Zjišťujeme, jaké jsou možnosti dotací, bez nich město rekonstrukci samo neutáhne," dodal kralupský starosta s tím, že pro občany města by nové zázemí pro seniory znamenalo jistých několik desítek míst.

Jaký osud by čekal po možném zavření domova pro seniory prázdný objekt Červeného mlýna, je ve hvězdách.

Červený mlýn ve Všestudech

Domov pro seniory Červený Mlýn ve Všestudech leží zhruba deset kilometrů od města Kralupy nad Vltavou. Pseudogotická stavba na okraji veltruského zámeckého parku pochází z konce 18. století, jako domov seniorů slouží od poloviny dvacátého století. Jeho aktuální kapacita je

dvaašedesát míst. Je zcela naplněna a žádosti o přijetí přibývají. Hlavní úlohou příspěvkové organizace Středočeského kraje je poskytování pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pomocnou ruku. Domov sídlí ve dvou budovách s bezbariérovým přístupem, areál je obklopen okrasnou květinovou zahradou s altánem. Ke komplexu patří také kavárna s jídelnou, která slouží zároveň jako společenská místnost. Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.