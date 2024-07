Pro předplatitele

Alena Hedvíková dnes 14:55

/FOTO, VIDEO/ Je to rok, co Česká pošta zavřela tři stovky svých poboček napříč Českem. Zanikly i dvě v Mělníku a jedna v Kralupech nad Vltavou. Každému z téměř dvacetitisícových měst tak zbyla jediná pošta. Co je dnes v bývalých pobočkách?