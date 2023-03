Podle mluvčí mělnické radnice Aleny Matějčkové město čeká na vyjádření České pošty. „Ta čeká na to, až vláda schválí nařízení, které jí umožní pobočkovou síť zredukovat. K tomu by mělo dojít už v příštím týdnu, nejpozději za čtrnáct dní," vysvětluje Matějčková.

Ať už by Mělník přišel o kteroukoli z poboček, je jisté, že hrozí větší fronty u přepážek, než jsou lidé zvyklí. „Hlavně ať zůstane Českolipská, jde o spádovou oblast Vehlovice, Mlazice a Pšovka. Jezdí tam i lidé z okolí, přes kruhový objezdu na novém mostě, aby nemuseli až do města, kde se obtížně parkuje, například z Hořína, Brozánek, Vrbna, Býkve nebo z Jenišovic. Zrušení Českolipské by byl opravdu problém," říká Dušana Dolejšová z Mělníka.

Další Mělničan Lukáš Burian by byl naopak pro zachování pouze hlavní pošty v Tyršově ulici. „Upřímně nechápu, kdo si dneska nechává posílat balíky na poštu, když jsou všude zásilkovny a další podobné služby," upřesňuje.

Zůstane ze dvou poboček pouze jedna?

V Kralupech nad Vltavou fungují dvě pobočky, každá na jedné straně řeky: V Nerudově ulici a na náměstí J. Seiferta, kde Česká pošta od prvního dubnového dne zastaví sobotní provoz.

„O rušení poboček nic nevíme. Zatím jediná změna, která proběhla, je zrušení sobotních směn v Lobečku," říká místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna), který považuje zrušení sobot za nešťastné, natož pak zavřít celou pobočku. „Znamenalo by to zcela jistě nižší komfort pro občany, nejen kvůli větší docházkové vzdálenosti, ale zvýšilo by to i vytíženost jediné pobočky," dodává Pohl s tím, že město by se pokusilo za zachování obou poboček bojovat.

Mít v osmnáctitisícovém městě jedinou poštovní pobočku si nedovedou představit ani tamní obyvatelé. „Nic bych nerušila. V Nerudově ulici je pošta hodně vytížené a přesměrovat tam ještě lidi z Lobečku by znamenalo šílené čekání ve frontách," vysvětluje Kristýna Viktorová z Kralup nad Vltavou a poukazuje i na zvýšení dopravy, k němuž by došlo, kdyby se pobočka na druhém vltavském břehu zavřela.

Ve třetím srovnatelně velkém městě regionu, v Neratovicích, je v současné době jediná pobočka České pošty v Mládežnické ulici.