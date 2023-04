Jednou z variant je určitě chůze. Podle aplikace google.maps.com je nejkratší možná varianta 1,4 kilometru ulicí Legionářů, která by měla trvat okolo 21 minut. Jde ale o sportovní výkon, neboť celá tato ulice vede do prudkého kopce, a tak pro fyzicky méně zdatné nepřichází v úvahu.

Nabízí se tedy využití taxislužby. Jde ovšem o dražší variantu. „Jedna cesta z Českolipské ulice na pobočku do centra vychází na 80 korun. Záleží pak, jestli chce klient, aby na něj taxikář počkal, to jsou další peníze navíc," uvedl zaměstnanec mělnického Taxi Jenda, podle kterého vyjde cena tam i zpět na zhruba 150 až 200 korun.

Dříve narození mohou také využít místní senior taxíky. Zvýhodněná služba je ale často plná a zájemci si ji musí objednávat raději ve velkém předstihu.

Kopci se zase nevyhnete

Nejlevnější možností je městská hromadná doprava. Zkusili jsme a zdokumentovali cestu autobusovou linkou 369, která se ukázala jako nejrychlejší varianta. Za 17 korun jsme cestovali zmíněnou linkou do zastávky Mělník, Pivovar. Cesta trvala čtyři minuty, protože šlo pouze o dvě zastávky. Následovala ale ta horší část, a to výstup do kopce.

Půlkilometrové stoupání není určitě nic pro seniory nebo lidi se sníženou pohyblivostí. A třeba s těžkým balíkem v náruči už vůbec ne.

Je ještě jedna šance, jak se dostat nejblíže k pobočce České pošty v centru města - využít zastávku Náměstí Karla IV., kam ale cestující z Českolipské dojede pouze s přestupem. Ze zastávky Pšovka musí popojet jednu stanici na Podolí a odtud se vydat linkou 474 na zastávku náměstí Karla IV.

Jak bude takové cestování reálně probíhat, se ukáže už v polovině letošního roku.