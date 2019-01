Mělnicko – Možná se chystáte vyrazit na hory; vždyť počasí k tomu nějaký čas láká – a je celkem vedlejší, jestli rádi lyžujete, nebo třeba vyrazíte na běžky, či dokonce na sněžnice. Pokud míříte na zimní dovolenou autem, neměli byste zapomenout na pár pravidel, jak dorazit do svého cíle ideálně zcela bez potíží. Mělničtí policisté radí, jak na to.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

První věc, kterou radí, je pamatovat na technický stav vozidla. „Pokud vyrážíte na delší trasu, například do zahraničí, neuškodí, když jeho stav alespoň zběžně prověří zkušený odborník,“ řekla Markéta Johnová, mluvčí mělnických policistů.

Co byste měli zkontrolovat dále, je množství provozních kapalin; pozornost byste měli věnovat i mrazuvzdornosti chladící kapaliny, stejně tak byste měli nalít do nádržky ostřikovačů nemrznoucí směs, pokud jezdíte na diesel, měli byste natankovat zimní naftu. „Samozřejmostí je vyrazit na kvalitních zimních pneumatikách, přibalte sadu sněhových řetězů. Cestou vás může potkat nehoda či jiná škodní událost, ověřte si proto, zda máte aktuální spojení na asistenční službu příslušné pojišťovny,“ uvedla Markéta Johnová.

Zároveň se ubezpečte, že máte s sebou všechny nutné doklady, jako platný řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu. „Pojedete-li do zahraničí ve vypůjčeném automobilu, určitě nezapomeňte vzít s sebou příslušnou dohodu s majitelem vozidla, a to buď v jazyce státu, kam vyrážíte, nebo v angličtině,“ radí mluvčí policistů.

Myslet byste měli také na zdravotní připojištění každého člena posádky. S tím souvisí problematika zdraví. S některými onemocnění nebo léky byste za volant neměli sednout. „Při užívání některých léků je řízení výslovně zakázáno. Řada léků má na výkon řidiče nepříznivý vliv, některé jsou i volně prodejné. Riziko dopravních nehod zvyšují i některá onemocnění, proto je dobré cestu prokonzultovat s ošetřujícím lékařem,“ uvedla Markéta Johnová.

Vedle samotného automobilu byste měli zkontrolovat i povinnou výbavu. Měli byste s sebou mít dostatečný počet reflexních vest, pokud nosíte dioptrické brýle, vezměte si i náhradní. „Určitě se vyplatí přibalit i kvalitní sluneční brýle,“ radí Markéta Johnová.

Co se týká zavazadel, měli byste na dovolenou brát jen to potřebné. „Nejrozměrnější a nejtěžší zavazadla uložíme na dno zavazadlového prostoru. Po ruce bychom naopak měli mít vše, co budeme cestou potřebovat. A také, pro jistotu, výstražný trojúhelník, lékárničku a reflexní vesty pro spolucestující,“ doporučila policejní mluvčí.

Trasu byste si měli předem rozplánovat a nepodceňovat únavu. Stejně tak je vhodné počítat s časovou rezervou, pokud nastanou v dopravě komplikace. „Za volant usedejte vyspalí a odpočatí. Únava má na svědomí až 10 procent všech dopravních nehod, na dálnici se procento ještě zvyšuje. Nejnebezpečnější je období od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Únava ovšem může udeřit i během dne, nejčastěji mezi druhou až čtvrtou hodinou odpolední,“ uvedla Markéta Johnová.

Při jízdě dělejte pravidelné přestávky. „Pokud je to jen trochu možné, na dlouhých trasách je dobré se za volantem střídat. Určitě se vyplatí počítat s možností, že uvíznete v dopravní zácpě. Proto je třeba neustále mít v nádrži dostatek paliva, v kabině něco k snědku a dostatek nápojů. Co je nejdůležitější, zachovat klid. Nervozita či dokonce agresivita mohou situaci jen zhoršit,“ dodala Markéta Johnová, mluvčí mělnických policistů.