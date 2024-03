Náročné ráno za sebou mají cestující, kteří v úterý cestovali veřejnou dopravou z Kralup nad Vltavu do Prahy. Po noční srážce vlaku s autem v Libčicích nad Vltavou je místo vlaků vozily autobusy. Před kralupským nádražím stály davy.

Před kralupským nádražím čekaly na autobusy davy cestujících. | Foto: Marie Vlková

Náhradní autobusová doprava byla v úterním ránu řešením pro zaměstnance a studenty, kteří do práce a do škol dojíždějí z kralupského nádraží Českých drah do hlavního města. Po nehodě, k níž došlo na trati ve městě vzdáleném zhruba osm kilometrů čtyři hodiny po půlnoci, se totiž vlaky mezi Ústím nad Labem a Prahou zastavily.

Do osmé hodiny, kdy byl provoz obnoven, cestovali lidé autobusy. Někteří z nich přitom nečekali na spoje náhradní dopravy a hledali vlastní řešení.

„Holešovice jako cílová stanice se mi nehodily, a tak jsem raději jela běžným spojem do Odoleny Vody, kde jsem přestoupila na pražský spoj do Kobylis. V práci jsem byla na čas,“ řekla Deníku jedna z cestujících.