Cestovky mají napilno. Mělničané objevují exotiku

Mělnicko - Šplhat po horách, toulat se starými uličkami měst, nebo si jednoduše lehnout na pláž s oblíbenou knížkou. Tak či onak, s nákupem zájezdů by neměl rozhodně nikdo zaváhat, vzkazují cestovní kanceláře a agentury po celém Mělníku. Češi berou útokem hlavně přímořské státy, spoléhat na last minute nabídky se už nevyplatí.

Sbalit kufry a odjet do Egypta, Tuniska nebo Maroka. Zájem strávit dovolenou v jedné z arabských zemí se podle cestovních kanceláří v poslední době výrazně zvýšil. Českým turistům navíc oproti předchozím rokům otrnulo, a tak se letos hromadně vydávají i do stále oblíbenějších letovisek v Turecku.

„Jedná se hlavně o letecké zájezdy. Turecko nabízí bezkonkurenční pobyty v poměru cena – kvalita. Toho využívají rodiny s dětmi, které se tak mohou ubytovat v pětihvězdičkových hotelech s bazénem a nápoji v ceně,“ vysvětlil vedoucí pobočky CK Alexandria Roman Machálek z Kralup nad Vltavou a zároveň dodal, že právě all inclusive pobyty jsou mezi rodinami s malými dětmi jednoznačně nejžádanější.

Žádná změna naopak nenastala u zájezdů do Chorvatska a Itálie, které u Čechů nadále kralují žebříčku nejvyhledávanějších prázdninových destinací. Tam se našinci nejčastěji vydávají hned na začátku června vlastním autem, a to nejen za plážemi a mořem, ale nově také za čím dál více oblíbenější cykloturistikou.

Dalšími populárními letovisky zůstává Řecko, Španělsko a Bulharsko. Do více exotických zemí jako je například Thajsko, Panama nebo Keňa pak turisté raději cestují až mimo nejvytíženější letní měsíce, tedy zhruba na přelomu října a listopadu. „Dostáváme už ale i poptávky na lyžování, a to hlavně do Itálie. Letos proto vyjde katalog zájezdů na příští rok o něco dříve,“ svěřila se Iveta Ingalová z Cestovní agentury Galatour v Mělníku.

Délka pobytů českých turistů v zahraničí se nepatrně prodlužuje. „Většina klientů odjíždí na jeden týden, v poslední době ale roste popularita i delší zájezdů na dvanáct dní,“ zhodnotila Monika Šulcová z mělnické agentury Astra Tour. Pokud se ale lidé rozhodnou zůstat přes prázdniny v České republice nebo cestovat po sousedních státech, využívají k tomu spíše prodloužené víkendy. „Dovolenou doma plánují tak na týden, nebo tři až čtyři dny, když vyjdou státní svátky,“ doplnila Ingalová.

Často vyhledávanými destinacemi minulého roku u nás byly třeba jižní Čechy, jižní Morava a okolí Prahy. „Stále méně lidí k tomu ale využívá služeb cestovních agentur. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou všude na internetu k dispozici různé slevové portály nebo jiné rezervační systémy,“ připustil Machálek.

Významnou kupní sílou se dnes stávají i senioři. „Zájem o poznávací pobyty pro seniory oproti minulému roku klesl. Velmi oblíbené jsou ale stále zájezdy do nedalekého Německa a Slovenska,“ jmenovala Ingalová. Právě na Slovensku se totiž nacházejí například turisty často vyhledávané termální prameny.

Všichni zástupci cestovních agentur se ale jednohlasně shodují, že prvním a nejdůležitějším krokem je objednat si zájezd včas. „Nabídky last minute už skoro nejsou. Lidé si zvykli nakupovat zájezdy v předprodeji, které jsou cenově stejně výhodné, ale nabízejí mnohem větší výběr,“ souhlasila Šulcová. Takzvané first minute zájezdy by proto doporučila hlavně rodinám s dětmi a všem, pro které jsou při výběru dovolené důležité faktory jako cena, vzdálenost od moře nebo all inclusive stravování.