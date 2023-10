/FOTO, VIDEO/ Strhávání krunýřů zaživa nebo kradená vejce jako pochoutka pro turisty. Takové věci se dějí mořským želvám, které jsou kvůli pytlákům před vyhynutím. Projekt Chráníme mořské želvy nadchl studenty třetího ročníku Gymnázia Jana Palacha Mělník natolik, že se rozhodli uspořádat charitativní běh.

Studenti mělnického gymnázia pomohli želvám v Asii | Video: Alena Hedvíková

Za startovné třicet korun mohl každý běžet trasu dlouhou 400 metrů, s každým dalším kolem přispěl účastník desetikorunou.

„Jeden mladší student běžel šestnáct čtyři sta metrů dlouhých koleček a jeden třeťák dokonce třicet koleček. Díky startovnému, příspěvkům za uběhnutá kola a darům za doma vyrobené občerstvení a drobné dárečky se vybralo na měsíční plat pro sedm ochranářů, což mě naprosto šokovalo a dojalo," uvedla zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy, přírodovědkyně Hana Svobodová, které se v rámci přednášky na mělnickém gymnáziu podařilo motivovat studenty k pomoci.

Vybrané peníze poputují do Indonésie a budou sloužit k ochraně želv a na vzdělávání záchranářů želvích vajíček.

Ochraně mořských želv se Svobodová věnuje už devatenáct let. „Podařilo se mi dát dohromady tým patnácti zaměstnanců, kteří se podílejí na záchraně želv. Nejtěžší je ale sehnat peníze na jejich platy,“ připomněla Svobodová.

Přínosem přednášek ve školách je podle ní především to, že studenti si pamatují, co špatného se se želvami děje. „Jsem si jistá, že si na dovolené nekoupí nic ze želvoviny," dodala zakladatelka projektu.

Želvy jsou před vyhynutím. „Jejich populace za posledních 70 let klesla na některých místech o více než 90 procent. Lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa želvám strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry," popisuje Svobodová, co všechno se zvířaty dělají pytláci.