Mělník /FOTOGALERIE/ - Kavárna v Regionálním muzeu Mělník se ve čtvrtek 17. května změnila na celý den ve zkrášlující salón a patřila ženám. Takový malý ženský svět. Uskutečnil se zde již 6. ročník Make-up Maratonu na podporu sdružení Mamma Help.

Tým kosmetiček, vizážistek, a v tomto ročníku i nově masérka, se věnoval příchozím ženám, které se přišly nejen zkrášlit, ale i přispět na dobrou věc. Minimální poplatek za služby byl 50,- Kč a finanční obnosy se vhazovaly do skleněných váz, které sloužily jako pokladnička.

Panovala zde příjemná a veselá nálada a byla cítit ve vzduchu soudržnost, která všechny přítomné spojuje ve stejném projektu. Některé účastnice přišly jen přispět a strávit příjemný čas povídáním a setkáním se známými. Kosmetičky, které se zapojily do projektu, nebyly překvapivě jen z Mělníka, ale také z Roudnice, Teplic či České Lípy a všechny spojil stejný důvod. Pomoci finančním obnosem ženám s rakovinou prsu.

Na počátku byla myšlenka uspořádat nějakou smysluplnou charitativní akci. V jeden čas onemocnělo kolem kosmetičky Leony Markalusové Sladařové několik jejich klientek rakovinou prsu a tím vlastně bylo téma dané. Oslovila několik svých kolegyň kosmetiček, později se v některém ročníku přidaly i kadeřnice, letos to byla masérka, která prováděla indickou antistresovou masáž hlavy, a tak to vlastně před šesti lety začalo. Úžasná myšlenka a vznikla první akce. Jak sama iniciátorka říká: "Ženy ženám anebo krása ženám a s tím souvisí důležitá věc pro ženy, jejich prsa. A Mamma help proto, že to byla nejznámější společnost. Nápad byl sice můj, ale nepracuji sama a bez úžasných žen kolem mě by tahle akce nikdy nevznikla.“

Už v prvním ročníku byl výtěžek 8000,- Kč a postupně každý rok se to stupňovalo, a obnos byl prostřednictvím Českého červeného kříže, který akci zaštiťuje, předáván Mamma help. Letos se za celý den vybralo 22 000,- Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Maraton se vždy konal v kavárně v květnu a ve čtvrtek. Tentokrát oživil akci ještě prodej šperků, nejspíše nevhodných dárků, které ženy věnovaly na charitu.

A příklady táhnou, takže se přidala po roce se svým maratonem i Roudnice, která výtěžek rovněž věnovala sdružení Mamma help a vloni nově Dobrému andělu. Zde se akce koná ve větších prostorách Kulturního domu Říp, takže akce je o něco rozsáhlejší. A nově převzala nápad i Olomouc, takže dobrá myšlenka se šíří. A dobrý pocit mají určitě nejen organizátorky, ale i návštěvnice, které přispěly na smysluplnou věc.

Marta Dušková