Bylo to v okolí Mšena, kde policisté z místního obvodního oddělení doprovázeli i kriminalisté – nechyběl ani služební pes. A ve špatně dostupných místech se uplatnila i nová policejní čtyřkolka.

Během obhlídky jednotlivých objektů se policisté zaměřili především na dveře, okenice, zámky – a pozornost věnovali rovněž přilehlému okolí. Neobjevili však nic, co by bylo podezřelé. „Nebyly shledány stopy po vloupání a ani nebylo zjištěno žádné poškození nebo užití násilí při vniknutí do objektu,“ shrnula Johnová poznatky kolegů. S dodatkem, že policisté ani nezaznamenali pohyb jakékoli podezřelé osoby.

Neznamená to však, že by policisté v rekreačních oblastech nepotkali ani živáčka. „V některých rekreačních objektech se nacházeli jejich obyvatelé; ti tyto akce vnímají velmi pozitivně,“ konstatovala mluvčí. Doplnila, že policisté jim předali rady, jak chatu či chalupu co nejlépe zabezpečit i jak se chovat, pokud zjistí, že ji navštívil nezvaný host. Připomínali jim také, že pokud uvidí nějakou podezřelou osobu, lze nejen volat na linku 158, ale mohou se pomocí telefonního čísla 702 208 805 ozvat i přímo místním hlídkám, které vše prověří; v té souvislosti došlo i na předání kontaktů.

Po ukončení rekreační sezony policisté chatové oblasti navštěvují, protože vědí, že opuštěné objekty mohou zlákat nenechavce nejrůznějšího ražení. Na nepravidelné kontroly proto vyrážejí jak během dne, tak někdy i v nočních hodinách. „Mělničtí policisté se zaměřují na kontroly chatových oblastí celoročně v rámci běžného výkonu služby – a pravidelně organizují i větší akce spojené s pátráním po hledaných osobách, pátráním po odcizených vozidlech a věcech,“ poznamenala Johnová.

Upozornila také, že se policie snaží vlastníkům připomínat, aby se i oni zajímali o to, co se na místě děje, když jsou pryč. Vyplatí se třeba domluvit se se sousedy na kontrolních návštěvách. Jednak mohou pachatele odradit viditelné stopy přítomnosti – jež třeba ve sněhu lze číst jako z knihy – jednak pro případ, že dojde k vloupání, je důležité jeho rychlé oznámení. „Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání oznámí v březnu následujícího roku, je téměř jisté, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit,“ připomněla Johnová. „Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden,“ zdůraznila.

Policejní rady pro chataře:

- Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, bezpečnostní dveře, mříže a uzamykatelné okenice

- Věnujte při zabezpečení pozornost i menším oknům na verandě, u sklepů a sociálních zařízení

- Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte do bezpečí

- Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu

- Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí

- Při podezření z vykradení chaty nikdy zásadně nevstupujte do objektu, neboť by se tam ještě mohl nacházet pachatel; nikdy neuklízejte ani neprovádějte vlastní dokumentaci řádění zlodějů, ale vloupání neprodleně oznamte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.



Zdroj: Policie ČR