Chataři se vrací do svých sídel. Budou překvapeni?

Mělnicko – Na konci března se každoročně spousta chatařů vrací do svých letních sídel. Na některé z nich ale může čekat i nemilé překvapení. Pokud je totiž jejich chata v klidné části některé z vesniček, a během zimních měsíců ji skoro nikdo nenavštíví, je možné, že si ji vyhlédnou zloději.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Jinak tomu není ani na Mělnicku. Policisté v současné době pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do chaty v Netřebě. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové majitel nemovitosti přijel na chatu zhruba po deseti dnech. „Do domu se vloupal dosud neznámý pachatel, poškodil okno, odnesl si elektroniku, vzduchovku a kompresor. Škoda byla odhadnuta zhruba na deset tisíc korun,“ uvedla mluvčí.

V letošním roce řeší policisté na Mělnicku zatím tento jediný případ vykradené chaty. V minulém roce ovšem řešili celkem tři desítky vloupání do rekreačních objektů. Vzhledem k počasí se ještě chataři úplně do svých letních sídel nevrátili, ale číslo vykradených objektů bude jistě brzy stoupat.

Nepříjemnou zkušenost se zloději má chatařka Alena, která měla nezvanou návštěvu za posledních 10 let hned dvakrát. „Před sedmi lety se do mé chaty vloupal zloděj a ukradl hlavně zahradnické náčiní a zahradní nábytek. Vevnitř jsem tehdy téměř nic neměla, takže byly akorát vylomené dveře,“ zavzpomínala chatařka a rovnou doplnila, že druhá „návštěva“ byla mnohem horší. „Tehdy se stěhovala dcera a na chatě měla uloženo dočasně spoustu věcí. Tenkrát zloděj ukradl i nějaké obrazy a cennosti, které pro nás měly nevyčíslitelnou hodnotu,“ přiznala Alena.

Svou chatu má prý moc ráda, nemá ale peníze, aby zde nechala nainstalovat alarm. „Vím, že někteří už ho mají, dá se to propojit s telefonem a člověk tak hned všechno ví. Já o něm ale zatím neuvažuji,“ doplnila žena, která doufá, že se nepříjemná zkušenost už nebude opakovat. K bezpečnostním opatřením ale opravdu mnoho chatařů přistupuje. Elektronický bezpečností systém si pořídil třeba Marek Veselý. „Mou chatu sice nevykradli, přesto jsem se rozhodl investovat do bezpečnosti,“ podotkl.

Snad všichni majitelé se po zimě vracejí na chaty s obavami. Chataření a chalupaření je v Čechách velkým koníčkem a takovýchto rekreačních objektů je po celé republice velké množství. Podle policisty Josefa Houžvice je proto samozřejmostí, že policisté ve všech krajích republiky provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, zda nedošlo k vloupání.

„Mělničtí policisté každoročně v zimním období provádějí několik preventivně pátracích akcí a kontrol chatových oblastí za využití policejního vrtulníku s termovizí, psovodů se služebními psy a nasazením většího počtu policistů,“ uvádí Houžvic.

V roce 2016 bylo v celém kraji spácháno celkem 549 vloupání do víkendových chat a v roce 2017 to bylo 428 případů. „Protože jsou chatové oblasti většinou v odlehlých částech obcí, jsou případy vloupání zjištěny s větším časovým odstupem od vloupání, a i z tohoto důvodu je objasněnost této trestné činnosti poměrně nízká,“ dodává Houžvic.

Policisté proto radí, že pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do chaty nebo chalupy nevstupujte a zavolejte policii a vyčkejte do jejich příjezdu. „Když už do objektu vstoupíte, například uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto vykoná, na nic nesahá a vrátí se zpět ven,“ radí policista. Nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení, počkejte, až kriminalistický technik s policisty provedou ohledání. Nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop.