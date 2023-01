O konci SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou bylo rozhodnuto na podzim roku 2021, kdy krajští zastupitelé odhlasovali sloučení školy s Neratovicemi a Mělníkem.

Původní plán byl, že výuka v Kralupech nad Vltavou bude od září 2022 zrušena a obory přesunuty do Neratovic. Konkrétně mělo jít o analýzu potravin, počítačové sítě a chemik operátor. Do Integrované střední školy technické Mělník měly přejít obory mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik.

Nakonec se termín z technických důvodů posunul o rok, tudíž se učebny oborů v prostorách školy v Neratovicích otevřou až od 1. září 2023.

Ředitelka Hrejsová doufá, že bonus v podobě stipendijního programu povede k větší atraktivitě mezi žáky základních škol a ke zvýšení zájmu vybrat si ke studiu právě tyto obory. Zatím si netroufá odhadnout, jak velký o ně bude zájem.

Stipendijní program pro uchazeče:

1. Spolana bude poskytovat jednorázový náborový příspěvek ve výši 2 000,- Kč po nástupu žáka do 1. ročníku.

2. Spolana bude vyplácet stipendium určenému žákovi podle následujících pravidel:

- stipendium bude vypláceno na základě výsledku vzdělávání k danému pololetí podle

průměrného prospěchu:

o do průměru: 1,5 ve výši 1 000,-- Kč,

o do průměru: 2,0 ve výši 800,-- Kč,

o do průměru: 2,5 ve výši 500,-- Kč.

3. Spolana dále:

- při úspěšném složení maturitní zkoušky poskytne cílovou odměnu ve výši 1 000,- Kč,

- umožní žákovi konat praxi ve svých provozech,

- dle personální situace Spolany Neratovice nabídne žákovi po ukončení studia přednostně pracovní uplatnění.