MŠENO - S poskytnutím kvalitní první pomoci se setkali lékaři mělnické záchranné služby při výjezdu do Mšena. Ze třímetrové skály nad tamním koupalištěm spadl jedenáctiletý chlapec, který si tam ve středu odpoledne hrál s kamarády.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

„Způsobil si zlomeninu dolní končetiny,“ uvedla mluvčí Středočeské záchranné služby Tereza Janečková. Náhodní kolemjdoucí nejenže zavolali záchrannou službu, ale poskytli chlapci příkladnou první pomoc až do příjezdu lékařů. „Vyrobili pacientovi improvizovanou dlahu a zafixovali s ní končetinu. Zabalili chlapce do deky a umístili do stabilizované polohy, protože měl tendence omdlívat,“ upřesnila perfektní laickou první pomoc Janečková. Případy, kdy lidé správně poskytují první pomoc, posledních několik let přibývají. Stále je však velké procento těch, kteří z neznalosti a následného strachu raději nedělají nic a pouze čekají do příjezdu záchranné služby.