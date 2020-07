„Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu chybí voda dlouhodobě v půdním horizontu mezi čtyřiceti centimetry až jedním metrem pod povrchem půdy. Při suchu stromy vynakládají veškerou svoji sílu na to, aby nabraly vodu. Nemají pak dostatek sil na vytvoření pryskyřice, kterou se brání proti kůrovcům,“ vysvětluje Željko Filipovič.

Kůrovec pak stromy napadne snadněji. „Situace odpovídá tomu, jak to vypadá v Evropě. V nejvyšší možné míře usilujeme o to, abychom v Česku minimalizovali následky sucha, tedy i kůrovcovou kalamitu,“ říká Filipovič.

Předpokládá se ovšem, že se kůrovec do středočeských lesů postupně dostane, a to z Vysočiny, odkud se prý má šířit na sever, jih i západ.

V chloumeckém lese se nyní používá sedmadvacet lapačů, které se denně monitorují se zaměřením na kalamitní kůrovce – lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého. „Nejen sledujeme stav kůrovce, ale jeho populaci redukujeme i odchytem,“ připomíná Filipovič, podle kterého byla ve druhém, letním rojení, které se podařilo podchytit, zaznamenána větší přítomnost lýkožrouta lesklého, zatímco v prvním rojení na jaře došlo k navýšení populace lýkožrouta smrkového.

Těžba dřeva

Dlouhodobé sucho z minulých let se řeší v rámci běžné hospodářské činnosti. „Průběžně likvidujeme suché stromy v porostech a kolem silnic, abychom zajistili bezpečnost návštěvníků lesa, silničního provozu a stabilitu lesního ekosystému,“ dodává Filipovič, který předpokládá, že by současná situace v lesích mohla přetrvávat ještě dva až tři roky, poté by se měla začít postupně zlepšovat.

Podle mělnického místostarosty Petra Volfa město každý rok plánuje těžbu lesních porostů. „Objevil se i názor, že by na těžbě mohlo město vydělávat. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou je ovšem cena dřeva tak nízko, že těžba je dražší než prodej,“ vysvětluje Volf.

Letos bylo vytěženo zatím kolem sedmi set metrů krychlových dřeva. Ročně se přitom může těžit zhruba jedenáct set metrů krychlových.

„Hospodářská činnost, jejíž základní funkcí je produkce dřeva, není v žádném případě ohrožena. Plníme ji do té výše, kterou nám určuje plán, a těžíme v rámci běžné činnosti. Současný propad cen, který vznikl kvůli přebytku dřeva na trhu, kompenzujeme z dotačních titulů ministerstva zemědělství,“ potvrzuje Željko Filipovič.

Současná situace v Chloumeckém lese:



- Mírný nárůst výskytu populace lýkožrouta lesklého

- Letní rojení kůrovce se podařilo podchytit

- Používá se 27 lapačů

- Letos bylo zatím vytěženo zhruba 700 metrů krychlových dřeva