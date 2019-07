„Máme na tuto akci peníze v rozpočtu, a to i díky dotacím. Tento projekt do značné míry souvisel s dohodou mezi městem a vodárnami, jelikož mají vodu ve velmi špatném stavu. Pan ředitel nám ale slíbil, že bude urychleně vypsána soutěž a zřejmě ještě v průběhu srpna dojde k výměně vody. Jakmile tedy skončí jejich práce, tak můžou začít ty naše,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Dle jeho slov se dá předpokládat, že se chodník začne opravovat v říjnu.

V plánu radnice je prodloužení chodníku až do obce Kly. „Závisí to na tamním katastrálním úřadu, protože se tam ty projekty trochu pozastavily. Až budou v rámci obce hotové, tak bychom chodník rádi protáhli až k nám, protože občané se v tomto úseku hodně pohybují,“ dodává místostarosta. Uvádí také, že oprava chodníku v Pražské ulici byla jedním z bodů ve volebním programu, a proto ji vedení města považuje za prioritu i s ohledem na to, že se občanům slibuje již několik let.

K samotnému dokončení by mělo dojít do konce letošního roku. Jelikož se bude jednat o pokládání zámkové dlažby, mohou prý práce probíhat i za mírných mrazů. Výše dotace v tomto případě představuje maximálně pětaosmdesát procent ze způsobilých výdajů.

Pokud se projekt vysoutěží za méně než za předpokládanou hodnotu, úměrně se tak i dotace sníží.