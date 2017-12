Chráněná cukrárna chce rozšířit provoz

Neratovice - Cukrárna „Pojďte dál“ byla v Neratovicích otevřena před jedenácti lety. Bezbariérová kavárna nabízí návštěvníkům možnost posedět v klidu u kávy nebo čaje s možností využití dětského koutku. Dává také pracovní příležitost mladým lidem s mentálním a kombinovaným handicapem. Jejich hlavním úkolem je obsluha hostů kavárny, výroba různých druhů kávy a nápojů. Podílejí se však také na kompletaci zákusků a různých cukrářských výrobků, ale zabezpečují i úklid provozu.

Chráněná cukrárna Pojďte dálFoto: Deník / Lokaj Otto

To však není zdaleka vše, na co usměvavý kolektiv stačí. V roce 2011 zde navíc vznikla chráněná dílna, a tak se zdejší tým pustil do výroby drobných předmětů a dárků, které si je možné na místě zakoupit.

Klienti neziskové organizace Pojďte dál sklízejí úspěchy i v dalších odvětvích. Sport nevyjímaje. Právě v něm dosahují vynikajících výsledků zejména v plavání a sjezdovém lyžování. Jsou členy Hnutí Speciálních olympiád a nikoho dnes nepřekvapí, že její sportovci zabodovali například na letní speciální olympiádě v Athénách v roce 2011 a byli nominováni na tuto světovou olympiádu v Los Angeles před dvěma roky.



Známá neziskovka pořádá také celorepublikovou soutěž pro barmany s mentálním postižením „Malování na kávu,“ která se po zásluze stala už tradicí. Letos se v neratovické kavárně konal už její devátý ročník. Jejím cílem je sociální integrace klientů do plnohodnotného života, poskytnutí smysluplné práce i posílení jejich pocitu užitečnosti a omezení sociální izolace. Sdružení pořádá vzdělávací semináře a kurzy, rehabilitační pobyty i návštěvy kulturních a mnoha jiných akcí.

Rušno v neratovické provozovně bylo i tento týden. Sympatický kolektiv totiž vyráběl vánoční cukroví. „Získali jsme hodně zakázek na pečená cukrátka pro firmy. Podařilo se nám v našich omezených prostorách vyrobit téměř 350 kilogramů cukroví. To, že z toho máme obrovskou radost, nemusím ani zdůrazňovat,“ svěřila se při naší návštěvě vedoucí chráněného pracoviště Libuše Procházková. Deset druhů cukroví podle donesených receptů babiček z domova chutnalo náramně, o čemž svědčí ohlasy zákazníků.



„Naši klienti se s prací vypořádali výborně. Když bylo potřeba, nekoukali na nějakou tu minutu. Vykrajování a mazání cukroví, ale i kompletování do krabic, které se museli složit a zdobit, jim šlo za pomoci asistenta pěkně od ruky,“ říká s úsměvem Libuše. Pět klientů, kteří do výrobny kromě domácích dojíždějí i z Mělníka, Libiše a Tišic, se s vánočním zadáním vypořádalo na výbornou. Jak prozradila jejich vedoucí, již v lednu příštího roku vyrazí na zimní speciální olympiádu v lyžování. Jednou týdně je čeká trénink v plavání, a pokud to čas a počasí dovolí, nevynechají ani trénink v běžeckém a sjezdovém lyžování.

Spousta práce je však čeká při realizaci projektu Tudle nudle, na jehož financování získali na 1. ročníku Burzy filantropie pro okres Mělník pěknou částku 107 000 Kč. I když stačit nebude, poputuje na rozvoj chráněné díly, ve které hodlají nově vyrábět čerstvé těstoviny a zdravé svačinky pro děti i dospělé.



Smělé plány mají i v budoucnu, neboť hodlají vybudovat centrum a denní stacionář pro lidi s mentálním postižením.



Smysluplnému snažení neziskové organizace Pojďte dál proto držme palce.