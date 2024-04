„Necháváme ceny jako loni - podle jakosti od 89 do 199 korun za kilogram," uvedl podnikatel a dodal, že během následujících čtrnácti dní doroste a poputuje do prodeje i chřest zelený, pěstovaný na světle.

Otevírací doba farmy zůstává stejná jako v minulých letech. „Jsme tu denně od sedmi do sedmnácti hodin, a to i během svátků a víkendů - až do konce sezony," zmínil Šafář, který loni obnovil tradici pěstování křenu.

„Dříve se u nás pěstoval malínský křen, ale po revoluci všechno zmizelo. Myslel jsem si, že neexistuje nic složitějšího než pěstování chřestu, ale mýlil jsem se. Pro představu: křen, který plánujeme sázet, zabere 1500 hodin lidské práce, než se dostane k zákazníkovi," vysvětlil podnikatel, podle kterého je křen sklizen a zanedlouho se objeví v nabídce.

Pro chřest až do léta

Chřest si budou moci zákazníci koupit až do začátku letních prázdnin. Hlavní sezona při normálních teplotách začíná v polovině dubna a vrcholí na konci června. Podle tradice by se měl poslední chřest sklízet 24. června - na svátek sv. Jana.

Ani letos nevynechá farma Český chřest slavnosti spojené se sklizní. Už druhým rokem se akce rozšířila z chřestových slavností na Chřestové a křenové slavnosti, aby se nezapomínalo, že firma se nezaměřuje jen na jeden druh zeleniny. Ty letošní se uskuteční v sobotu 11. a v neděli 12. května od 9 do 16.30 hodin. „Připravujeme tradičně chřestové a křenové pochoutky za lidové ceny. Nebude chybět každoroční soutěže Chřestožrout a strouhání křenu," připomněl Jiří Šafář .