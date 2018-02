Chřipková epidemie polevuje. Návštěvy do nemocnic ale stále nesmějí

Mělnicko – Chřipková epidemie stále trvá. I když v posledním týdnu klesl počet pacientů s akutním respiračním onemocněním včetně chřipky, v nemocnicích na Mělnicku ještě stále trval zákaz všech návštěv.

Uzavření v tomto týdnu hlásila nově školská zařízení jako například mateřská škola v Tuhani. „Provoz školky bude obnoven v pondělí 26. února,“ uvedla ředitelka školky Miroslava Bolenová. Přitom jarní prázdniny, které v našem regionu právě končí, by měly šíření epidemie zabránit.

Už od začátku února nesmí návštěvy do nemocnice v Neratovicích, v Mělníku a ani do centra následné péče v bývalém mělnickém klášteře na Podolí. Z důvodu chřipkové epidemie jsou až do odvolání zrušeny návštěvy i na lůžkovém oddělení Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.

Podle zprávy Krajské hygienické stanice se snížil v osmém týdnu letošního roku počet nemocných na 100 tisíc obyvatel především mezi lidmi od patnácti do čtyřiadvaceti let. Celkem nemocnost na Mělnicku klesla o 28 a půl procenta. Počet nemocných už jen nepatrně přesahuje hranici šestnácti stovek. O epidemii se přitom obvykle mluví právě od hranice 1600 přepočtených onemocnění. V minulosti býval limit dvoutisícový – snížil se však vzhledem k poznání, že nemalý podíl nemocných k lékaři nejde a kurýruje se svépomocí v rámci dovolené (nebo se prostě snaží onemocnění přecházet). S nejvyšší nemocností se stále potýká v našem kraji Příbramsko a nejlépe jsou na tom na Nymbursku.

Podle Marka Michny z Krajské hygienické stanice od začátku chřipkové sezóny evidují 33 případů chřipky se závažným průběhem u neočkovaných osob. „Šest lidí přitom zemřelo v souvislosti s chřipkou,“ uvádí Michna.