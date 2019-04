Kralupy - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou získaly dotaci téměř 13 milionů korun. Tyto prostředky byly získány z projektu Integrované územní investice. Dalších 2,5 milionu korun rovněž za účelem modernizace uvedené školy poskytne její zřizovatel - Krajský úřad Středočeského kraje.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou získaly dotaci téměř 13 milionů korun. | Foto: Jiří Herain

„Předmětem obou projektů v kralupské střední škole je chystaná rozsáhlá rekonstrukce stávajících učeben, dílen a laboratoří včetně vybavení. Je to více než nutné, protože škola nabízí vzdělání nejen v tradičních učebních oborech, a to strojní mechanik a elektromechanik pro zařízení a přístroje, ale i v náročnějších studijních oborech s maturitou - mechanik elektrotechnik a chemik operátor se zaměřením na farmaceutickou výrobu. V posledních letech u nás byly zavedeny další perspektivní technické obory středního vzdělání, zakončené maturitní zkouškou, dříve vyučované na středních průmyslových školách, a to informační technologie a analýza potravin,“ upozorňuje ředitelka školy Dagmar Binková.