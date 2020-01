Chovatelé však ve většině případů berou nová pravidla zodpovědně a nutnou návštěvu u veterináře již mají za sebou. Důvodem je zejména skutečnost, že pes, který není opatřen čipem, nemůže být veterinářem očkován proti vzteklině, což je však pro chovatele nutná podmínka. Velkou motivaci pro řádně očipování představuje také hrozba pokuty, která nyní činí 50 tisíc korun.

„Jelikož se pokuta zvedla na tuto částku, tak k nám lidé samozřejmě chodí ve velkém počtu. A to i chovatelé, kteří mají například šestnáctileté psy. Myslím si ale, že je celý zákon vymyšlený hloupě. Hlavní problém vidím v tom, že ty složky, které mají na starosti registrace, mezi sebou vůbec nespolupracují,“ vysvětluje neratovický veterinář Jaroslav Diviš.

Zodpovědné chovatele evidují také v Mělníku. „Musím říct, že to lidé berou vážně. Chodili k nám hodně už na konci minulého roku. Největší problém je to pochopitelně pro ty, kteří mají hodně staré psy. Říkají si totiž, proč by měli psa čipovat, když už sotva chodí. Je to ale uzákoněné, tak se nedá nic dělat. Ono, když se řekne, že je to pod pokutou 50 tisíc, tak si to každý rozmyslí,“ říká známá mělnická veterinářka.

Žádná pokuta zatím nebyla udělena

Městská policie zatím naštěstí žádnou pokutu udělovat nemusela, dodržování zákona však samozřejmě bude vyžadovat. „Čtečku čipu máme samozřejmě k dispozici. Zatím ale neprovádíme žádné plošné kontroly. V současné době se spíše snažíme dělat spíše osvětu. Poučujeme občany, že už ty psy musí mít očipované. Stále však chybí centrální registr,“ tvrdí ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek. Jedním dechem však dodává, že strážníci jsou připraveni řešit veškeré přestupky. „Pokud by byl nějaký problém, tak bychom to pochopitelně řešili a oznamovali, protože zákon platí. Když nás někdo zavolá k případu, že je někde například zatoulaný pes, tak to zkontrolujeme a podle okolností budeme postupovat dál. Přijde den, kdy se na to zaměříme daleko víc,“ předesílá.

Jak už bylo řečeno, většina občanů už má své čtyřnohé kamarády očipované, přesto se však najdou výjimky. „Očipováno zatím nemáme, ale plánujeme to. O té pokutě víme, ale kontroly údajně prováděny nebudou, protože by bylo nutné mít povolení k domovní prohlídce. Ten zákon postrádá smysl, protože není povinná registrace. Předpokládám, že budou muset být výhledově očipována všechna domácí zvířata, jako kočky, křečci nebo papoušci,“ myslí si chovatel ze Lhoty na Mělnicku.